Aspettando Nanni Moretti al Festival di Cannes, festeggiamo il sol dell'avvenire acquistato in tutta Europa

Nanni Moretti è un habitué del Festival di Cannes, dove si appresta a presentare, in concorso, il suo nuovo film. Nel frattempo Il sol dell'avvenire è stato acquistato da molti paesi europei e stati dell'America Latina.

A pochi giorni dalla presentazione de Il sol dell'avvenire al 76° Festival di Cannes, Nanni Moretti ha di che gioire. Il suo nuovo film ha incantato una serie di paesi esteri, che ci tengono a presentarlo nelle loro sale cinematografiche.

Ad acquistare i diritti della nuova fatica del regista romano goloso di Sacher Torte è stata innanzitutto la francese Kinology. Anche la Germania, la Svizzera, i Paesi Bassi, il Belgio, il Lussemburgo, la Svizzera e la Spagna si sono assicurati la lettera d’amore al cinema del filmmaker. che detesta cordialmente i sabot.

Sono rimasti folgorati da Il sol dell’avvenire, e hanno già firmato per accaparrarselo, paesi che non hanno tutta questa familiarità con Moretti: il Portogallo, l'Austria, l'Ex-Yugoslavia, la Grecia, l'Ungheria, Israele, la Romania e la Turchia. Infine c'è l’America Latina.

Nanni Moretti e il Festival di Cannes

Nanni Moretti è molto contento di far parte del concorso del Festival di Cannes 2023. Il regista è apprezzatissimo in Francia, e Cannes lo ha premiato con la Palma d'Oro nel 2001, anno in cui il nostro ha presentato La stanza del figlio. Il sol dell'avvenire è il nono film che Moretti porta sulla Croisette. Andiamo a scoprire quando e con che film la manifestazione cinematografica francese lo ha ospitato avec plaisir:

1978 - Ecce Bombo (in concorso)

(in concorso) 1994 - Caro diario (in concorso) - Prix de la mise en scéne (premio per la regia)

(in concorso) - Prix de la mise en scéne (premio per la regia) 1998 - Aprile (in concorso)

(in concorso) 2001 - La stanza del figlio (in concorso) - Palma d’Oro

(in concorso) - Palma d’Oro 2006 - Il caimano (in concorso) - Premio della città di Roma

(in concorso) - Premio della città di Roma 2011 - Habemus Papam (in concorso)

(in concorso) 2015 - Mia madre (in concorso) - Premio della Giuria Ecumenica

(in concorso) - Premio della Giuria Ecumenica 2023 - Il sol dell'avvenire (in concorso)

Nel 2004, infine, Nanni Moretti ha ricevuto dal Festival di Cannes il Premio Carrosse d'Or.