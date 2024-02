Aspettando Dune 2, la riedizione del primo incassa bene nel mondo

News Cinema

Dune - Parte Due sarà in sala il 28 febbraio, ma nel frattempo la riedizione del primo Dune di Denis Villeneuve ha portato nelle casse Warner una cifra interessante. Il primo capitolo ebbe problemi per il periodo difficile in cui uscì...

Ora che il pubblico è in attesa di Dune Parte Due (qui in basso il trailer), nelle nostre sale dal 28 febbraio, la Warner Bros. Discovery ha deciso di distribuire nuovamente nel mondo la prima parte Dune, che uscì a fine 2021 in un momento piuttosto delicato e difficile per le sale, causa pandemia (e non solo). Nel mondo la riedizione ha portato a casa oltre 30 milioni di dollari, rendendo più stabile l'esito del primo capitolo e preparando la strada al secondo atto.



Dune - Parte Due: Il Nuovissimo Trailer Ufficiale in Italiano del Film Dune 2 - HD

Dune 1 apre la strada a Dune 2 con la riedizione