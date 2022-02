Asking for It: Vanessa Hudgens a capo di una gang di donne spaccaculi nel trailer del film

News Cinema

E’ arrivato il trailer del cupo e teso thriller d'azione Asking for It, nel quale una gang femminile cerca di opporsi ai maschi della città capeggiati da Ezra Miller. Nel film recitano anche Vanessa Hudgens e Gabourey Sidibe.

Che ormai Vanessa Hudgens non sia più la tenera e forse ingenua scolaretta di High School Musical, o la componente della coppia Zanessa (formata con Zac Efron) è cosa certa già da un po’. Qualora non lo fosse, arriva a dimostrarci il contrario Asking for It, un thriller nel quale una banda di donne toste e che picchiano come fabbri si oppongono fieramente a una società patriarcale. Del film abbiamo oggi lo scatenato e irriverente trailer.

Il cast di Asking for It

Presentato allo scorso Tribeca Film Festival, dove è stato notevolmente apprezzato come una mirabile dimostrazione di girl power, Asking for It ha un ottimo cast, formato anche da Radha Mitchell, Gabourey Sidibe, Luke Hemsworth (fratello di Liam e Chris) e da Ezra Miller, che interpreta il capo dei maschietti, personaggio carismatico ma conservatore, antipatico e violento. Da non dimenticare, Alexandra Shipp e Kiersey Clemons. La regia è invece di Eamon O'Rourke, attore alla sua prima regia.

La trama di Asking for It

E veniamo alla trama di Asking for It, che arriverà al cinema, in digitale e on demand il 4 marzo. Ecco la sinossi ufficiale del film, come la riporta Collider:

Vanessa Hudgens, Kiersey Clemons e Alexandra Shipp sono a capo di un'implacabile gang formata da donne in un thriller molto teso. Dopo essere stata molestata sessualmente durante un appuntamento, una cameriera che lavora in una piccola città (Clemons) fa la conoscenza di Regina (Shipp) e di Beatrice (Hudgens), dopodiché viene assoldata in un gruppo di giustiziere spaccaculi. Insieme tentano di opporsi a una società guidata da uomini corrotti e cercano vendetta mentre applicano la loro personale forma di giustizia.

Il trailer di Asking for It

Quanto siano cattivelle e senza paura le gentili donzelle di Asking for It si vede benissimo dal trailer. Vanessa Hudgens ha la faccia furbetta e un look super dark, mentre Ezra Miller fa il guru e ricorda un po’ il motivatore di Tom Cruise in Magnolia di Paul Thomas Anderson. Volano calci e pugni e le ragazze usano pistole, coltelli le proverbiali mazze da baseball e - udite, udite - una grossa accetta che gronda sangue.