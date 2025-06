Arrivederci tristezza: una clip in anteprima esclusiva della commedia con un insolito Nino Frassica psicoterapeuta

News Cinema

Presentato al Festival di Taormina, arriva al cinema il 19 giugno la commedia di Giovanni Virgilio, Arrivederci tristezza, che ha nel cast Alessio Vassallo, Selene Caramazza e Nino Frassica.

Dopo la presentazione fuori concorso al Festival di Taormina, arriva al cinema il 19 giugno la dramedy del regista catanese Giovanni Virgilio, Arrivederci tristezza, che racconta la fase di passaggio di un quarantenne, che dopo essere stato ghostato - come si dice adesso quando si sparisce senza una spiegazione -dalla fidanzata, deve ripartire da zero. Con l’aiuto del suo psicoterapeuta e di una sua cara amica si renderà conto che la vita può ricominciare. Il film offre un punto di vista maschile sulla fine di una relazione attraverso la vicenda di Aldo, interpretato da Alessio Vassallo, un uomo a cui crolla il mondo addosso quando la compagna lo abbandona senza dare spiegazioni dopo quindici anni di relazione. Troverà supporto nell’amica Sonia (Selene Caramazza), ma soprattutto nello psicoterapeuta Carlo, interpretato da un Nino Frassica in veste inedita, lontana dall’umorismo dei suoi celebri personaggi comici. Arrivederci tristezza mostra che è possibile riprendere in mano la propria vita anche quando sembra di ritrovarsi bloccati senza una via d’uscita. L’incontro tra Aldo e Carlo, molto più simili di quanto possa sembrare a prima vista, diventa fondamentale per entrambi: quella che inizia come una conversazione tra un professionista e un paziente si rivela un’occasione comune per scavare nel proprio passato, provando a ricucire ferite che non hanno mai smesso di lasciare il segno. Siamo sicuro che sono tematiche che hanno toccato molti di noi o ancora ci riguardano, e per presentarvi meglio Arrivederci tristezza ne vediamo una clip in anteprima esclusiva, in cui Sonia se la prende col dottor Carlo per aver abbandonato l'amico.



Arrivederci Tristezza: Una Clip in anteprima esclusiva del Film con Alessio Vassallo, Selene Caramazza e Nino Frassica - HD

Arrivederci tristezza secondo Giovanni Virgilio e la trama del film