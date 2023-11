Arnold Schwarzenegger contro l'antisemitismo, da figlio di un convinto nazista: "Più se ne parla, meglio è"

News Cinema

Arnold Schwarzenegger, ospite della serata annuale dell'Holocaust Museum a Los Angeles, ha offerto la sua dolorosa prospettiva sull'antisemitismo.

Alla luce della guerra tra Hamas e lo stato di Israele, dopo gli avvenimenti tragici di un mese fa, l'annuale serata dell'Holocast Museum a Los Angeles è stata ricca di testimonianze e solidarietà. Vi hanno partecipato diversi VIP, ma Arnold Schwarzenegger è stato il più ascoltato: l'attore ha ritirato l'Award of Courage e ha ritenuto giusto discutere della cosa dalla sua prospettiva, in quanto proveniente da una cultura che abbracciava il nazismo...

[Foto di Arnold Schwarzenegger di Gage Skidmore, fonte Wikimedia Commons]

Arnold Schwarzenegger: "Ho sempre sentito che combattere contro l'odio fosse importante"

Alla platea dell'Holocast Museum, Arnold Schwarzenegger ha spiegato come mai abbia cercato per tutta la vita di combattere per l'inclusione, per parlare contro l'odio. Nato a Thal in Austria nel 1947, l'attore ha sempre raccontato negli anni come l'educazione severa e violenta subita da suo padre sia stato uno dei motivi per cui si è sempre proiettato altrove, nel sogno americano, abbracciato finalmente nel 1968. C'è di più: suo padre era un convinto nazista, quindi Arnold ritiene di conoscere molto bene cosa possa significare l'antisemitismo, tanto che il genitore lo rimproverò quando comprò una rivista di bodybuilding edita da "ebrei" (anni dopo chiamò il babbo per fargli notare che fu proprio quell'editore a garantirgli di sfondare negli USA). Ecco cosa ha detto Schwarzenegger:

È sbagliato non vedere la vita di ognuno di noi allo stesso modo. E attaccarci l'un l'altro per via della religione di qualcuno, dei trascorsi religiosi, del colore della pelle o del sesso, quello che sia. [...] Sentivo che era molto importante, specialmente perché vengo da un paese noto per aver avuto una parte importante nella II Guerra Mondiale, aveva i Nazisti più crudeli durante la II Guerra Mondiale e anche prima. Pensai che fosse importante far sapere alla gente che le generazioni successive non dovevano essere uguali, che la nuova generazione poteva cambiare. [...]

Dissi a me stesso: "Devo combattere tutto questo, devo parlare dell'odio, devo approfondire la questione. E più diventavo una celebrità, una star del cinema e del bodybuilding, tanto più sentivo che avevo un potere in più. [...]

Più parliamo della questione, meglio è. Ogni giorno devi parlarne, ancora e ancora, perché non possiamo darla vinta alle bugie e all'odio. Bisogna parlare, calmare gli animi e far capire che l'unica via è l'amore... l'odio non vince mai, alla fine è sempre l'amore che vince.