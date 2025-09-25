Armani/Silos e la Fondazione Piccolo America presentano una rassegna gratuita dedicata al Nuovo Cinema di Genere

News Cinema

Prosegue fino al 16 ottobre, presso lo spazio Armani/Silos a Milano, la rassegna gratuita che esplora il ritorno del cinema di genere nella produzione contemporanea italiana. Ogni proiezione sarà accompagnata da un momento di dialogo con registi, interpreti e figure chiave dei film in programma.

Dopo la prima edizione, che ha approfondito le opere prime di giovani registi italiani emergenti, si rinnova la collaborazione fra Armani/Silos (via Bergognone, 40 Milano) e la Fondazione Piccolo America, con una rassegna gratuita che esplora il Nuovo Cinema di Genere e il suo significativo ritorno nella produzione cinematografica italiana contemporanea. I film selezionati da Piccolo America reinterpretano in modo originale i codici e le cifre dei generi noir, musical, melodramma, biopic, dramma storico, coming of age e horror, recuperandone le strutture narrative e le atmosfere.

Ogni appuntamento sarà dedicato alla ricchezza espressiva di un cinema immediatamente riconoscibile per i suoi tratti distintivi, ma al tempo stesso multiforme, ibrido e impossibile da racchiudere entro rigidi schemi.

Tutte le proiezioni saranno accompagnate da conversazioni con i registi, gli interpreti principali o le figure chiave delle opere in rassegna – fra cui Simone Massi, Margherita Vicario, Francesco Costabile, Giovanni Tortorici, Manfredi Marini e Susanna Nicchiarelli – moderate dal giornalista Mattia Carzaniga.

Il programma si è aperto il 18 settembre con Invelle (2023) di Simone Massi, un’animazione sull’infanzia dal forte impianto storiografico e fantastico, e proseguirà il 25 settembre con l’energia contagiosa di Gloria! (2024) di Margherita Vicario, musical in costume dal taglio femminista e contemporaneo. Il 2 ottobre l’appuntamento sarà con Familia (2024) di Francesco Costabile, dramma oscuro ed estremamente realistico sulle conseguenze dei soprusi familiari, e il 9 ottobre con Diciannove (2024) di Giovanni Tortorici, un coming-of-age intimo e spigoloso con sorprendenti sfumature autoironiche. La rassegna si concluderà il 16 ottobre con Nico, 1988 (2017) di Susanna Nicchiarelli, intenso biopic sugli ultimi anni di Christa Päffgen, voce inconfondibile e figura tra le più enigmatiche e affascinanti della scena musicale e culturale del Novecento, ricordata come la “Sacerdotessa delle Tenebre”.

Con Nuovo Cinema di Genere, Armani/Silos e la Fondazione Piccolo America intendono valorizzare le nuove tendenze, sostenere i giovani talenti e promuovere le sperimentazioni espressive che stanno ridefinendo il panorama attuale del cinema italiano, garantendo agli spettatori un’iniziativa culturale di alto livello ad accesso gratuito, presentata dai suoi protagonisti.

Tutte le pellicole saranno proiettate in lingua originale con sottotitoli in inglese, per favorire la partecipazione di un pubblico internazionale.

Il programma completo e i dettagli sulle modalità di prenotazione sono disponibili su armanisilos.com.