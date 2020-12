Ariana Grande: Excuse Me, I Love You: il trailer del documentario Netflix

News Cinema

Il 21 dicembre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma della N rossa un documentario sulla popolarissima cantante e attrice americana, vincitrice del Grammy Award.

L'annuncio è arrivato con un post della stessa cantante su Instagram, dove è seguita da oltre 209 milioni di persone: il 21 dicembre debutterà in streaming su Netflix un film documentario intitolato Ariana Grande: Excuse me, I Love You, tutto incentrato sull'ultiimo tour di Ariana Grande, lo Sweetener World Tour, di cui vi mostriamo subito il trailer.

Ariana Grande: Excuse me, I Love You: il trailer

Il film segue Ariana Grande, vincitrice del Grammy e più volte disco di platino, e il tour che l'ha portata nel 2019 in giro per il mondo, e cattura le spettacolari esecuzioni delle canzoni che hanno domiato le classifiche mondiali, oltre a mostrare inediti ed esclusivi filmati dietro le quinte che mostrano Ariana Grande nella sua dimensione domestica così come quella concertistica e on the road assieme ai suoi ballerini e i suoi musicisti. Uno sguardo esclusivo alle molte facce di quest'artista così appassionata, ruvida e sincera, che vi porterà nel backstage dei suoi concerti e del suo iconico styling, e regalerà momenti intimi ed emozionanti che sono il motivo dello speciale legame che Ariana Grande ha coi suoi fan.

Ariana Grande: Excuse Me I Love You arriva a poco più di un mese dall'uscita del suo ultimo album, "Positions", che contiene tra gli altri il singolo omonimo e il brano "34+35" e che ha fatto registrare oltre 48 milioni di stream in una sola settimana, e ha permesso all'artista di conquistare il gradino più alto del podio della prestigiosa US Billboard Hot 100 con il debutto di tre singoli.