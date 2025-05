Aragoste a Manhattan, ecco il trailer italiano del film con Rooney Mara

News Cinema

Il 5 giugno grazie a Teodora il film diretto dal messicano Alonso Ruizpalacios che è stato uno dei più belli visti alla Berlinale del 2024, dove era stato presentato col titolo La cocina. Ecco trama e trailer di Aragoste a Manhattan.

Fate la cortesia, non fatevi ingannare dall'opinabile titolo, che capisco benissimo potrebbe ingannare: perché Aragoste a Manhattan, in originale La cocina, è un film davvero molto bello, che vale la pena vedere e andare a vedere al cinema, dove arriverà dal 5 giugno grazie a Teodora Film.

Uno dei film più belli della Berlinale 2024, dove venne presentato in concorso, Aragoste a Manhattan è il nuovo film del regista messicano Alonso Ruizpalacios, che è uno molto bravo, come testimoniano i suoi film precedenti: Güeros, Museo - Folle rapina a Città del Messico e Una película de policías. Aragoste a Manhattan è tratto da una celebre pièce teatrale, "The Kitchen" di Arnold Wesker, e racconta con uno stile vorticoso e vertiginoso, a tratti quasi sperimentale, la storia d'amore burrascosa e tenera tra un cuoco di origine messicana, Pedro, e una cameriera americana, Julia, interpretata da Rooney Mara, entrambi impiegati di una grande ristorante di Broadway, la cui cucina è il teatro pressoché unico della vicenda. Quando Julia scopre di essere incinta, Pedro prova a convincerla a non abortire, immaginando per loro due un futuro diverso, tanto più che la direzione ha promesso di fargli ottenere il tanto agognato permesso di soggiorno. Le cose però si complicano quando viene scoperto un furto nella cassaforte del ristorante e nell'arco di una sola, incredibile giornata sarà messo in gioco il destino di tutti.

Per questo film in molti hanno tirato fuori paragoni con la serie tv The Bear, paragoni che c'entrano e non c'entrano, visto che Aragoste a Manhattan è molto di più di quello che sembra, come potete leggere in questa recensione del film.

Così invece Ruizpalacios parla del suo film:

"Ho iniziato a fantasticare su questo film quando lavoravo come lavapiatti e cameriere al Rainforest Café nel centro di Londra, durante gli anni dell'università. È stato anche il periodo in cui ho letto per la prima volta l'opera teatrale di Arnold Wesker, a cui il film è ispirato. Quello che mi ha colpito è il complesso sistema di caste che ancora esiste nelle cucine e che è parte essenziale del loro funzionamento. Come per l'equipaggio di una nave, la gerarchia non è qualcosa che viene presa alla leggera dietro le porte di servizio di un ristorante".

Assieme a Rooney Mara, bellissima e bravissima, nel cast del film ci sono Raùl Briones, James Waterston e Anna Díaz. Qui di seguito trailer e poster italiani del film.

Aragoste a New York: il trailer e il poster