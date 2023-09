Aquaman e il regno perduto, il trailer ufficiale è arrivato!

News Cinema

Possiamo finalmente mostrarvi il trailer italiano ufficiale di Aquaman e il Regno Perduto con Jason Momoa, il sequel firmato da James Wan, in sala dal 20 dicembre 2023.

Il 20 dicembre 2023 sarà al cinema Aquaman e il regno perduto, l'atteso sequel DC / Warner Bros. con Jason Momoa, e possiamo finalmente mostrarvi il trailer italiano ufficiale di questo lavoro ancora una volta firmato da James Wan. C'è curiosità e attesa per questo progetto, che si trova a riproporre Arthur Curry quando è già in corso la ristrutturazione dei nuovi DC Studios ad opera di James Gunn e Peter Safran.



Aquaman e il Regno Perduto: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Aquaman 2 - HD

Aquaman e il regno perduto, la trama del sequel

In Aquaman e il Regno Perduto il villain Black Manta, non essendo riuscito a sconfiggere Aquaman la prima volta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo una volta per tutte. Brandendo il potere del mitico Tridente Nero, Black Manta scatenerà una forza antica e malvagia. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello Orm, l'ex re di Atlantide, per stringere un'improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro differenze per proteggere il loro regno e salvare la loro famiglia e il mondo dalla distruzione irreversibile.

Aquaman e il regno perduto, le premesse commerciali e produttive del seguito con Jason Momoa

Anche quando il DC Extended Universe negli anni passati aveva dato segni di cedimento al boxoffice, con sorprese positive ma anche delusioni, il primo Aquaman nel 2018 fu decisamente ben accolto: diretto da James Wan (autore di Saw, Insidious, Conjuring), già rodatosi sui blockbuster con Fast and Furious 7, portò a casa nel mondo 1.148.530.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget sotto i 200. Questo sequel si è in realtà trascinato più del previsto, per svariate ragioni. Aquaman e il Regno Perduto, non ancora col titolo definitivo, fu annunciato già nel febbraio 2019, collocato in sala nel dicembre 2022. Le riprese non sono cominciate prima del giugno 2021, per poi terminare nel gennaio del 2022. Come mai allora vediamo Aquaman 2 solo adesso? Per tempistiche legate alla post-produzione digitale, il lungometraggio è stato spostato già una volta al marzo 2023, ma nel corso dell'anno ci sono state diverse sessioni di reshoot, principalmente legate al personaggio di Batman: inizialmente vi appariva con le fattezze di Michael Keaton (dando per scontato che il pubblico l'avrebbe già reincontrato in The Flash). In alcuni reshoot Ben Affleck è tornato come Bruce Wayne a sostituirlo (quando si pensava che Aquaman 2 sarebbe arrivato in sala prima di The Flash), poi pare che - quando la nuova proprietà Discovery della Warner Bros. ha chiuso il DC Extended Universe e sono nati i nuovi DC Studios - il personaggio sia stato tagliato del tutto dal film. Peter Safran, corresponsabile dei nuovi DC Studios oltre che producer degli Aquaman, in estate avrebbe condotto ulteriori reshoot per ritoccare il lungometraggio e renderlo più compatibile col prossimo DC Universe in gestazione.