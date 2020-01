Apple compra il documentario di Spike Jonze sui Beastie Boys

News Cinema

Il film sarà distribuito in streaming su Apple Tv+ in aprile, ed è stato realizzato dopo lo spettacolo dal vivo portato in scena in occasione del venticinquesimo anniversario della pubblicazione dell'album "Ill Communication".

Prima di debuttare come regista cinematografico, Spike Jonze, il geniale autore di film come Il ladro di orchidee o Essere John Malkovich, si era fatto un nome come autore di video di skateboarding, spot pubblicitari e videoclip. Tra questi ultimi, numerosissimi realizzati per i Beastie Boys, leggendario gruppo hip hop newyorckese, e su tutti quello di Sabotage, singolo tratto dall'album Ill Communication, girato da Jonze come un omaggio-parodia dei telefilm polizieschi americani degli anni Settanta.

Tutto questo per dire che, per celebrare proprio i venticinque anni di Ill Communication, Spike Jonze ha girato un documentario sul gruppo composto da quelli che sono sui amici stretti, e che s'intitola Beastie Boys Story. E che è notizia di queste ore che il film - che debutterà negli Stati Uniti in alcune sale IMAX il 3 aprile, è stato acquistato da Apple, che lo distribuirà in streaming attraverso la sua piattaforma Apple TV+ a partire dal 24 dello stesso mese. Lo scorso anno Jonze, aveva portato in scena con i Beastie Boys uno spettacolo dal vivo - che ha avuto tre sole serate, una a Philadelphia e due a New York - intitolato Beastie Boys Story: As Told By Michael Diamond & Adam Horovitz.