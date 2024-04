Anselm: ecco il trailer italiano ufficiale del documentario di Wim Wenders su Anselm Kiefer

News Cinema

Uno dei maggiori artisti contemporanei raccontati dall'instancabile Wenders. Anselm arriva al cinema il 30 aprile: eccone trailer, trama e poster ufficiali.

Si è aperta il 22 marzo a Firenze, a Palazzo Strozzi, una mostra intitolata "Angeli caduti" che, come si legge sul sito ufficiale, è stata "ideata e realizzata insieme a uno dei più importanti artisti tra XX e XXI secolo, Anselm Kiefer. L’esposizione permette di entrare in contatto diretto con il grande maestro tedesco attraverso un percorso tra lavori storici e nuove produzioni, tra cui una nuova grande opera creata in dialogo con il cortile rinascimentale".

Prima o dopo aver visitato la mostra, oppure indipendentemente da essa, il consiglio è quello di non perdere il documentario intitolato Anselm che Wim Wenders ha dedicato a questo fondamentale artista contemporaneo, nel quale si esplorano le sue ispirazioni e il suo processo creativo, la sua fascinazione per il mito e la storia, e che risula un ritratto unico di uno più grandi artisti contemporanei dei nostri tempi che ci immerge completamente (anche grazie al 3D) nel suo universo unico.

Anselm, che è stato presentato in prima mondiale a Cannes lo scorso anno, assieme a Perfect Days, arriva nei cinema il 30 aprile con Lucky Red.

Anselm: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film di Wim Wenders



Dopo il grande successo di Perfect Days, Wim Wenders torna al cinema con l’omaggio ad Anselm Kiefer, uno dei più innovativi e importanti artisti del nostro tempo.

Girato in 3D e risoluzione 6K, il film racconta il percorso di vita del pittore e scultore tedesco, la sua visione, il suo stile rivoluzionario e il suo immenso lavoro di esplorazione dell’esistenza umana e della natura ciclica della storia.

Wenders realizza un'esperienza cinematografica unica, che mette in luce il linguaggio di Kiefer, fortemente influenzato dalla poesia, la letteratura, la filosofia, la scienza, la mitologia e la religione. Per oltre due anni, il regista è tornato sulle tracce di Kiefer partendo dalla nativa Germania fino alla sua attuale casa in Francia, ripercorrendo le tappe di un viaggio dietro le quinte della sua arte.

Un nuovo incredibile ritratto d’artista dopo il lavoro fatto su Sebastião Salgado ne Il sale della Terra, Pina Bausch in Pina e Buena vista social club.