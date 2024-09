Anora: un nuovo trailer internazionale della commedia Palma d'oro a Cannes 2024

News Cinema

Non succede spesso che a vincere in un grande festival internazionale sia un film dove si ride, e di gusto. Anora arriverà al cinema in Italia il 7 novembre e questo è un suo nuovo trailer.

Anora fa ridere. Molto. E non accade spesso che un film divertente risulti il vincitore di un grande festival internazionale, come a questa nuova opera di Sean Baker è successo a Cannes, dove ha portato a casa la Palma d'oro. D'altronde, è anche vero che Anora è tante cose diverse assieme.

È anche, nella sua prima parte, una favola romantica alla Pretty Woman, raccontando dell'incontro tra una giovane spogliarellista di New York (l'Anora del titolo, interpretata dall'esordiente Mikey Madison) con il giovane, spensierato e ricchissimo rampollo di due oligarghi russi. Commedia pura lo diventa nella seconda parte, quando degli improbabili scagnozzi di mamma e papà cercando di rimediare al matrimonio del figlio con la ragazza. Ma c'è anche spazio, tra le righe e nel finale, per un dramma che non è solo sentimentale, e per la commozione.

Scritto e diretto benissimo da Sean Baker, Anora si fa forte anche delle interpretazioni: quella della protagonista, certo, ma anche - e soprattutto - quella del fenomenale attore russo Yuriy Borisov nei panni di un personaggio (uno degli "scagnozzi") che appare solo a film inoltrato, e che in maniera lenta, dapprima quasi impercettibile, si afferma come secondo grande protagonista di questa storia.

Anora debutterà nei cinema italiani il prossimo 7 novembre con Universal Pictures e questo qui di seguito è un nuovo trailer internazionale del film.