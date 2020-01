Anne Hathaway (e Ben Affleck) nel trailer del film Netflix Il suo ultimo desiderio

News Cinema

Un thriller politico ambientato negli anni Ottanta basato sull'omonimo romanzo di Joan Didion. Sarà presentato al Sundance e diverrà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 21 febbraio.

È arrivato il trailer di un nuovo film Netflix dal titolo Il suo ultimo desiderio, che è interpretato da Anne Hathaway, con al fianco Ben Affleck e Willem Dafoe, e che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal prossimo 21 febbraio.

Prima, però, il film verrà presentato in prima mondiale al Sundance Film Festival di Robert Redford tra pochissimi giorni, perché Il suo ultimo desiderio appartiene a quella categoria di Netflix Originals con ambizioni più alte rispetto al solo successo commerciale.

Il film, tanto per cominciare, è tratto dall'omonimo romanzo pubblicato nel 1996 da Joan Didion, una delle più grandi giornaliste e scrittrici americane del Novecento, una vera e propria icona ammirata e (inutlimente) imitata in tutto il mondo. A scrivere e dirigere il film c'è poi Dee Rees, la stessa dell'acclamato Mudbound (anche questo lo trovate su Netflix), per la quale è diventata la prima donna afroamericana a ricevere una candidatura all'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, una delle quattro nomination ottenute dal film.

La storia di Il suo ultimo desiderio è quella di Elena McMahon (Hathaway), una giornalista politica di Washington che lascia il lavoro e la copertura giornalistica delle elezioni presidenziali americane del 1984 per stare vicino al padre Dick (Dafoe), finendo a causa sua coinvolta in una losca e complessa vicenda di traffico di armi tra gli Stati Uniti e il Nicaragua dei Contras in cui entrerà da reporter, per poi diventarene una delle protagoniste. Sempre più avvolta in una tela complessa e ordita da altri, Elena dovrà cercare una difficile via d'uscita dalla situazione in cui si è cacciata, e troverà nell'agente segreto americano Treat Morrison (Affleck), col quale nascerà anche una storia d'amore.

Questo è il trailer italiano di Il suo ultimo desiderio: