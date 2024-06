Anna: una clip esclusiva del film di Marco Amenta, interpretato da Rose Aste, ora al cinema

News Cinema

Arriva al cinema oggi, 6 giugno, distribuito da Fandango, Anna, il film di Marco Amenta che racconta di una donna che in Sardegna si ribella all'invasione del suo mondo. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

È da oggi 6 giugno in sala con Fandango il film Anna di Marco Amenta, interpretato da Rose Aste e distribuito da Fandango: quella che segue è una clip in esclusiva, dove la protagonista, una donna sola che in Sardegna gestisce una fattoria isolata, ha un rabbioso sfogo verso l'invasione del suo mondo e della sua vita da parte di speculatori edilizi. La libertà che Anna cerca porta l'eco di passati traumi.



Anna: Clip ufficiale in anteprima esclusiva dal film di Marco Armenta - HD

Anna, la storia del film con Rose Aste diretto da Marco Amenta