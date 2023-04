Anna Nicole Smith: la vera storia - ecco il trailer del documentario Netflix sulla celebre modella

News Cinema

Debutta in streaming sulla piattaforma il documentario dedicato alla Vickie Lynn Hogan, la ragazza texana che divenne Anna Nicole Smith, una delle icone degli anni Novanta, prima Playmate dell'anno e poi sposa di un anzianissimo magnate del petrolio.

Dopo quello dedicato a Pamela Anderson e uscito qualche mese fa, Pamela Anderson, a Love Story, in streaming su Netflix sta per debuttare un altro documentario su un'icona degli anni Novanta. Anche lei passata dalle pagine patinate di Playboy allo schermo, e poi diventata oggetto di gossip, attenzione mediatica, e protagonista di una vita turbolenta. Parliamo di Vickie Lynn Hogan, meglio nota con lo pseudonimo di Anna Nicole Smith, quello con cui divenne famosa, complice un fisico decisamente prorompente, come coniglietta del mese di maggio 1992 e poi come Playmate dell'anno del 1993.

In quello stesso anno prese il posto di Claudia Shiffer come testimonial del marchio d'abbigliamento Guess, per H&M e apparve sulle copertine di altre riviste come Marie Claire e GQ.

Apparve poi anche in film come Mister Hula Hoop dei fratelli Coen e La pallottola spuntata 33 e 1/3, ma a oscurare le sue apparizioni cinematografiche fu il clamore e lo scandalo suscitato dal matrimonio, avvenuto nel 1994, con l'89enne e ricchissimo petroliere texano J. Howard Marshall, che morì nel 1995. Da lì l'inizio di una lunga causa legale attorno all'eredità del magnate e una serie di ulteriori turbolente relazioni e di tragedie personali, tra le quali, nel 2006, la morte per overdose del figlio ventenne Daniel Wayne Smith.

Anna Nicole Smith stessa morì l'anno successivo, nel 2007, dopo un collasso causato dall'assunzione di varie droghe.

Il documentario di Netflix, in streaming dal 16 maggio, si intitola Anna Nicole Smith: la vera storia, e qui di seguito ci sono il trailer e la trama ufficiali.