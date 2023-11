Anna Kanakis addio: muore a soli 61 anni l'attrice e scrittrice italiana

News Cinema

Una triste notizia ha colpito ieri il mondo del cinema italiano: è morta il 20 novembre a soli 61 anni dopo una lunga malattia l'attrice italiana Anna Kanakis, interprete di film e serie tv, che negli ultimi anni si era dedicata alla letteratura. Figlia di padre greco e madre siciliana, a 15 anni vinse il titolo di MIss Italia e iniziò negli anni Ottanta, dopo aver lavorato come modella, a interpretare ruoli nel cinema, dalle prime comparsate a personaggi più complessi.

I film di Anna Kanakis

Tra i film degli anni Ottanta interpretati da Anna Kanakis ricordiamo le commedie Attila flagello di Dio, Acapulco, prima spiaggia... a sinistra, Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, I nuovi barbari, Segni particolari: bellissimo, fino al primo ruolo drammatico in O' Re di Luigi Magni, seguito da L'Avaro con Alberto Sordi. Negli anni Novanta l'attrice è apparsi in numerosi sceneggiati e fiction televisive, tra cui Due vite, un destino, Casa Ricordi, Il maresciallo Rocca, Vento di ponente. Nel 2006 è al cinema con L'inchiesta - Anno Domini XXXIII diretta da Giulio Base, abbandonando poi la carriera di attrice per dedicarsi alla scrittura, pubblicando tre libri: "Sei così mia quando dormi. L'ultimo, scandaloso amore di George Sand", "L'amante di Goebbels" e l'ultimo, del 2022, "Non giudicarmi". Era stata sposata col musicista Claudio Simonetti e dal 2004 in seconde nozze con Marco Merati Foscarini.