Anna, in anteprima esclusiva il trailer del film di Marco Amenta basato su una storia vera in Sardegna

News Cinema

Sarà dal 6 giugno nei cinema in Sardegna e dal 13 su tutto il territorio nazionale, distribuito da Fandango, Anna con Rose Aste, diretto da Marco Amenta: ispirato a una storia vera, racconta di una donna che in Sardegna protegge la sua terra. Vene presentiamo il trailer ufficiale in anteprima esclusiva.

Sarà dal 6 giugno nei cinema in Sardegna e dal 13 su tutto il territorio nazionale, distribuito da Fandango Anna di Marco Amenta, interpretato da Rose Aste: vi presentiamo in esclusiva il trailer di questo film ispirato a una storia vera e ambientato in Sardegna, dove una donna vive da sola ed è occupata a gestire una fattoria, almeno finché un evento esterno non la costringe a difendere sé sessa e la sua terra, con le unghie e con i denti, in nome della libertà.



Anna: Il Trailer Ufficiale del Film in anteprima esclusiva - HD

Anna, la trama del film di Marco Amenta

Anna si ispira a una storia vera, raccontando di una donna (Rose Aste), che in un angolo remoto della Sardegna si occupa della terra e della fattoria che era di suo padre: si è lasciata alle spalle le convenzioni, per dominare il ricordo delle esperienze difficili che l'hanno segnata. Quando però si sta per aprire un cantiere e Anna sta per perdere tutto, la necessità di difendere la sua terra diventa anche la difesa di sé stessa, dalle logiche antiche che non sono riuscite a piegare lei e non dovranno piegare nemmeno la natura che la circonda e con la quale vive a stretto contatto. Marco Amenta, regista e cosceneggiatore del film, vincitore del premio FEDIC nella sezione Giornate degli Autori dell'ultimo Festival di Venezia, descrive così il suo lavoro: "È una storia di resistenza contro il potere. Il potere spregiudicato di un capitalismo cieco, pronto a distruggere tutto, si rispecchia nel potere di una società maschilista e prevaricatrice. Combattendo l'una, la protagonista combatte anche l'altra. La lotta per la sua salvezza personale diventa malgrado lei, e senza alcuna ideologia, una battaglia per la difesa dell'ambiente e una feroce resistenza alla violenza e al maschilismo. Anna è una donna che non vuole abbassare la testa e combatte per non essere schiacciata, non vuole essere una vittima ma non è nemmeno un'eroina; per me era importante tratteggiare il ritratto di una donna reale, piena di difetti e fragilità, lontano da ogni stereotipo."

Produzione Eurofilm con Rai Cinema, in associazione con Videa Next Station e Inthelfilm, in associazione con Mact Productions, il lungometraggio si avvale del supporto di Regione Sardegna, Sardegna Film Commission, Programma Europa Creativa dell’Unione Europea, Eurimages, MIC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Ile de France.