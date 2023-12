Anime e horror al centro delle novità Plaion Pictures per i prossimi mesi al cinema

News Cinema

L'anime è al centro come di consueto della proposta distributiva per il cinema di Plaion Pictures, insieme a una interessante proposta horror. Abbiamo parlato a Sorrento delle novità al cinema nei prossimi mesi insieme al Country Manager, Umberto Bettini.

Il ritorno di City Hunter, un brand di sicuro e sempiterno successo per gli appassionati, a conferma dell'attenzione particolare per l'anime giapponese, unica in Italia, di Plaion Pictures. La società di distribuzione ha presentato il listino novità a Sorrento, al solito luogo d'elezione invernale per la presentazione agli esercenti dei film in uscita nei sei mesi successivi.

L'horror è senz'altro un altro finale importante per la società, come ci racconta in questa video intervista Umberto Bettini, Country Manager di Plaion Pictures.