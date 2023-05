Animal House: la commedia capolavoro di John Landis con John Belushi torna al cinema l'8 giugno!

News Cinema

L'8 giugno, in versione originale sottotitolata, Academy Two riporta al cinema la commedia che lanciò il genio di John Belushi, Animal House di John Landis.

Da cultori da sempre del mito di John Belushi e dei suoi film, siamo felici di comunicarvi che Animal House, la commedia demenziale diretta da John Landis nel 1978, che lo vede protagonista, tornerà al cinema dall'8 giugno, in versione originale sottotitolata, grazie ad Academy Two che lo ha appena annunciato. Un'occasione davvero unica di rivedere per l'ennesima volta o scoprire, per i più giovani, uno dei più grandi talenti comici della storia del cinema, purtroppo prematuramente e tragicamente scomparso a soli 33 anni.

Animal House: Bluto Blutarsky torna al cinema!

Animal House, il film culto di John Landis torna in sala dall’8 giugno distribuito da Academy Two. La commedia, trampolino di lancio per la carriera di John Belushi, sarà in programmazione nei cinema e nelle arene per tutta l’estate. Una grande occasione per vedere, in versione originale sottotitolata e sul grande schermo, uno dei film più divertenti della storia del cinema, inserito dall’American Film Institute tra le 100 migliori commedie di tutti i tempi. La pellicola di Landis, uscita in America il 28 luglio del 1978 e in Italia solo qualche mese dopo, racconta la storia della rivalità fra due confraternite. Da un lato gli Omega, belli ricchi e fortunati e dall’altro lato i Delta, squattrinati, senza regole e festaioli. Il film partito con un budget ridottissimo di soli 3 milioni di dollari, ne ha incassati in tutto il mondo 50 volte tanto, diventando il college movie per eccellenza. John Landis ha spiegato, molti anni dopo, la sua teoria sul successo di Animal House: “Il film racconta un momento speciale della vita, la prima volta che sei fuori casa e hai tutta quella libertà. La gente ripensa a quel periodo con affetto e l’abbiamo colto nel modo giusto”.

