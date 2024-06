Andrew McCarthy sbuca dal passato e parla della maledizione del Brat Pack, fra alcool, droga, maschilismo, body shaming

News Cinema

Andrew McCarthy, superstar degli anni '80, parla con schiettezza del Brat Pack, che non ha portato fortuna alle giovani superstar che ne erano parte. L’attore ricorda episodi inediti un po’ imbarazzanti.

Se eravate adolescenti negli anni '80, ricorderete perfettamente il Brat Pack, e cioè un gruppo di giovani attori che grazie a un pugno di film, fra i quali The Breakfast Club, Class, La bella in rosa e soprattutto St. Elmo's Fire, diventarono in breve tempo gli idoli di orde di ragazzini e soprattutto ragazzine, che stravedevano per il taglio di capelli scalato di Rob Lowe, la spettacolare bellezza di Demi Moore, l’aria simpatica e sorniona di Emilio Estevez e la faccia da bravo ragazzo di Andrew McCarthy. A un certo punto, proprio come era nato, il Brat Pack scomparve, insieme all'epoca reaganiana, e di quell'epico clan rimasero in auge solamente in pochi. Gli altri precipitarono nel dimenticatoio, portandosi dietro la dipendenza da droghe e da alcool e trovando non poche difficoltà a reinventarsi.

Se vi raccontiamo la storia del Brat Pack, che prese il nome da una piccola modifica dell'espressione con cui ci si riferiva agli artisti del gruppo di Frank Sinatra e Dean Martin, e cioè il Rat Pack, è perché su Variety c’è una lunga intervista ad Andrew McCarthy nella quale quel successo e quell'esperienza vengono raccontati come una specie di maledizione, e noi che siamo dei nostalgici non abbiamo resistito al piacere di scriverne.

St. Elmo's Fire e la gloria degli altri

Prima di raccontarvi di Andrew McCarthy, facciamo un po’ di chiarezza sul Brat Pack. A chiamare così quei giovani talenti di Hollywood fu un giornalista di nome David Blum, che nella cover story di un numero del New York Magazine lo inventò parlando di St. Elmo's Fire, che era appena arrivato nelle sale. L'articolo riguardava soltanto Emilio Estevez, Rob Lowe e Judd Nelson, mentre di McCarthy non c'era neanche l'ombra, L'attore ricorda benissimo il momento in cui il New York Magazine arrivò sulle scrivanie degli executive della Paramount. Sulle prime rimase malissimo, anche perché in una fotografia si intravedeva la sua spalla, ma poi fu contento di non essere stato annoverato fra quelli che Blum descriveva come enfants terribles:

Ricordo che stavamo facendo le prove per La bella in rosa e rammento che stavo seduto in quell'ufficio e ho pensato: cavolo! L'articolo descriveva i miei colleghi come ragazzacci che volevano soltanto divertirsi alle feste e fare sesso. Pensate che sia una buona idea portarsi dietro un giornalista quando si fa bisboccia? Probabilmente no, e credo che ognuno di noi abbia imparato molto presto la lezione.

Virginia Madsen e l'umiliazione della camicetta strappata

Sempre nell'intervista a Variety Andrew McCarthy ha ricordato l'aria che si respirava a metà anni '80. Era l'epoca di Material Girl di Madonna e cominciava a serpeggiare un certo snobismo fra i ragazzi di buona famiglia e dell'upper class. Forse fu anche per questo che Class, nel quale l'attore divideva la scena con Ron Lowe e Jacqueline Bisset, ebbe così tanto successo. Di quel film Andrew rammenta però una cosa poco piacevole: una scena in cui il suo personaggio strappa incidentalmente la camicetta di Virginia Madsen che su ritrova così a seno nudo. Nel 2013 l'attrice ha raccontato di quanto si fosse sentita a disagio in quella sequenza, insistendo sulla profonda misoginia del film. McCarthy è d'accordo con lei.

E’ stato molto spiacevole perché ovviamente all'epoca non esistevano sui set cinematografici i coordinatori d'intimità, però si tratta anche di una scena in cui a una ragazza viene strappata la camicetta lasciandole scoperto il seno e dei ragazzi devono reagire come se fossero degli stupidi quindicenni. Questa era la scena e quindi per forza doveva essere umiliante, e certamente non è stata gestita con la giusta sensibilità. Inoltre l'abbiamo dovuta ripetere per un po’ di volte, e quindi posso ben immaginare quanto sia stata orribile per Virginia.

Nonostante la scena con Virginia Madsen, Class ebbe un successo clamoroso, guadagnando oltre il triplo del suo budget e aprendo così la strada a St. Elmo's Fire. A quel punto i ragazzi e le ragazze del Brat Pack erano tutti dipendenti da droga e/o alcool. Appena uscita dal rehab, Demi Moore era costantemente affiancata sul set da una persona che controllava che non toccasse alcool. Andrew McCarthy, dal canto suo, doveva tenersi alla larga dalla Vodka, che beveva come se fosse Coca Cola.

Bella in rosa: finale con parrucca

Per McCarty l'avventura proseguì con Bella in rosa. Senza raccontarvi nel dettaglio come andarono le riprese del film, ci basta dirvi che la protagonista Molly Ringwald, che abbiamo rivisto in Riverdale, pensava che Andrew fosse perfetto per interpretare Blane, il ragazzo ricco ed educato di cui il suo personaggio si innamorava, tanto che disse a John Hughes che lo trovava dolce e poetico e quindi felicemente diverso da un qualunque bellimbusto sbruffone. Il produttore non era d'accordo e McCarty ha raccontato che gli venne detto più volte che doveva andare in palestra perché era gracilino e doveva diventare come Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Se accadesse oggi, tutti griderebbero al body shaming, così come un plotone di donne protesterebbe per il sessismo della scena di Virginia Madsen e soprattutto per l'assenza di cautele sul set. Last but least, l'attore rammenta con orrore che, quando venne deciso di cambiare il finale, decidendo che la bella in rosa avrebbe scelto Blane, lui stava lavorando in un altro film e aveva i capelli cortissimi, così gli venne data una parrucca:

Mi fecero fare una parrucca ed era orribile e di infima qualità, e sembrava che avessi un nido sulla testa. Mi sono avvicinato a Molly con questa roba in testa che mi dava un'aria disordinata e le ho sussurrato: "Ti amo", ma in fondo il film era una favola e alla fine dovevo dare alla principessa ciò che desiderava.

Al di là di tutti i limiti e la cocaina gettata nel water

La parabola del Brat Pack si concluse con Al di là di tutti i limiti, dal libro di Bret Easton Ellis Meno di zero:

Sul set di Less than Zero circolava un sacco di droga e non era certo un mistero. Erano gli anni '80 e usava così. Ma proprio allora Nancy Reagan cominciò la sua campagna antidroga Basta dire no, e così fummo costretti a rigirare un terzo del film e far vedere dei ragazzini che gettavano la cocaina nel gabinetto. Ma nessuno ha mai gettato la cocaina nel gabinetto! Se devi sbarazzarti al volo della cocaina te la sniffi tutta. La produzione non la voleva sul set e quindi il messaggio del film doveva essere: la droga è il male.

Nel film recitava anche Robert Downey Jr., che proprio su quel set cominciò a fare uso di droga durante le riprese, precipitando in una spirale in cui rimase per diverso tempo, finendo anche in prigione per 6 mesi. McCarthy ha descritto la lavorazione di quel film, che venne misconosciuto da Eston Ellis, come un momento brutto e cupo: era la fine di un sogno e di un folle giro di giostra.

Andrew McCarthy è stato ossessionato dai ricordi di quel periodo, che ha lasciato una cicatrice sulla sua anima. Forse è per questo che ha deciso di dedicare un documentario al Brat Pack. Per 30 anni l'attore, che è sobrio dal 1992, non ha voluto sapere nulla dei suoi ex compagni di bisboccia, poi ha deciso di raccontarli e raccontarsi. Nel film, da ieri disponibile su Hulu, ci sono Demi Moore, Rob Lowe, Emilio Estevez e altri componenti del gruppo che parlano del bello e del brutto di far parte del Brat Pack. Lo fanno rivolgendosi ad Andrew McCarthy, che assurge così al ruolo di confessore/psichiatra.