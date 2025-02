Anaconda: ecco il videoannuncio che ufficializza il cast del film

News Cinema

Arriva prossimamente al cinema il reboot dello scult-movie degli anni Novanta: e nel cast sono confermati, come potrete ben vedere, Jack Black e Paul Ruud.

Erano gli anni Novanta, un decennio indimenticabile per gli appassionati di cinema, e per la precisione nel 1997. E gli appassionati del genere (quello del creature feature) si trovarono di fronte a un oggetto cinematografico capace di diventare un immediato (s)cult quando al cinema videro Anaconda, il film diretto da iretto da Luis Llosa e interpretato Ice Cube, Jennifer Lopez, Owen Wilson e John Voight che raccontava di un gruppo di documentaristi in navigazione lungo il Rio delle Amazzoni che si trovava a fare i conti con una gigantesca e famelica anaconda. Quello di Llosa era uno di quei film così - come dire? poco belli? - da diventare immediatamente bellissimi. Peccato che la stessa sorte non toccò ai successivi tre sequel, decisamente di serie Z.

C'è da sperare, quindi, nell'annunciato reboot dell'Anaconda originale che vedremo prossimamente al cinema entro il 2025, e che vede confermati nel cast, come testimonia il video che vi mostriamo qui di seguito, Jack Black e Paul Rudd, qui accompagnati dall'attore brasiliano di Io sono ancora qui Selton Mello.





A completare il cast di questo nuovo Anconda ci saranno anche Thandiwe Newton, Steve Zahn, Daniela Melchior e Ione Skye. Alla regia confermato Tom Gormican, quello di Il talento di Mr. C, il film con Nicolas Cage che fa Nicolas Cage che fa Cage, anche qui autore della sceneggiatura.

La trama di questo Anaconda 2025 è, guarda un po', molto meta-, perché vedrà gli attori che vi abbiamo elencato nei panni di un gruppo di amici alle prese con una crisi di mezza età che decide di partire alla volta della foresta pluviale e del Rio delle Amazzoni con l'intenzione di girare un remake amatoriale del film di culto della loro giovinezza: che, per l'appunto, è l'Anaconda del 1997. Ovviamente si ritroveranno a vivere davvero quel che pensavano sarebbe stato solo un racconto di fantasia.