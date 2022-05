Amy Adams sarà una madre che si trasforma in un cane nell'horror Nightbitch

News Cinema

Amy Adams presterà il suo talento all'horror interpretando una madre che diventa un cane ferocissimo in Nightbitch, che sarà diretto da Marielle Heller.

Sembra strano, ma la protagonista di Come d'Incanto 2, che poi sarebbe Amy Adams, ha deciso di abbracciare pienamente un nuovo genere: l'horror, aggiungendo così un ruolo drammatico di una certa complessità a quelli impersonati in The Master, Animali Notturni, Arrival e soprattutto in American Hustle, il film che le ha fatto vincere l'Oscar. Il film di paura in questione si intitola Nightbitch ed è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Rachel Yoder.

Nightbitch: la trama

Nightbitch è, nella descrizione che ne fa Variety, un neo-horror in cui si ride, ma le atmosfere sono cupe, lugubri. Amy Adams interpreta una casalinga di periferia e madre che è convinta di essere prossima a trasformarsi in un cane. Questo perché ha cominciato a diventare feroce e aggressiva, pur tentando di essere un angelo del focolare.

A dirigere Nightbitch, che debutterà direttamente su Hulu, è Marielle Heller, che è la regista di Un amico straordinario, con Tom Hanks. La Heller ha scritto anche la sceneggiatura, e a tale proposito ha dichiarato: "Adattare il romanzo Nightbitch con Amy Adams in mente è stata la cosa che mi ha permesso di andare avanti durante la pandemia".