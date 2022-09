Amsterdam: Margot Robbie, Christian Bale e John David Washington nel nuovo trailer del mystery di David O. Russell

News Cinema

Il nuovo film di David O. Russell, Amsterdam, arriverà nei cinema italiani il 3 novembre ed è appena uscito un nuovo trailer in cui brillano attori molto noti.

È una commedia mystery il nuovo film, 7 anni dopo Joy, di David O. Russell, talentuoso e controverso autore del cinema americano, capace di mettere insieme cast stratosferici, con abbondanza di premi Oscar. Si intitola Amsterdam e non fa eccezione alla regola, visto che è interpretato nei ruoli principali da Margot Robbie (bruna per l'occasione), Christian Bale e John David Washington, che hanno l'aria di divertirsi un mondo assieme a Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Oliphant, Andrea Risebourough, Taylor Swift, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Rami Malek e Robert De Niro (siamo letteralmente senza fiato!). In America Amsterdam uscirà il 7 ottobre e da noi quasi un mese dopo, il 7 novembre. E adesso è arrivato un nuovo trailer.

Amsterdam e David O. Russell

Nel film Bale, Robbie e Washington sono rispettivamente Burt, Valerie e Harold, un medico, un'infermiera e un avvocato che sono amici da anni, ma diventano i principali sospettati per un omicidio nella Amsterdam degli anni Trenta e devono ristabilire la loro reputazione. L'omicidio, come vediamo nel trailer, riguarda qualcosa che la vittima non avrebbe dovuto vedere ed è legato ad una "organizzazione che vuole conquistare il mondo". E dal momento che si vedono in nazisti, è facile fare 2 più 2. Sembra quasi che David O. Russell con questo film abbia voluto sfidare Rian Johnson, che per primo ha riportato in auge il mystery in costume con Cena con delitto - Knives Out. Nel 2020, quando è stato annunciato il film, al posto di John David Washington c'era Michael B. Jordan, che aveva poi dovuto rinunciare al ruolo a causa di impegni in confltto con la lavorazione. Come noto, il regista è stato al centro di diverse controversie per il suo bullismo sul set (tra chi lo ha accusato in passato ci sono Lily Tomlin, Amy Adams e George Clooney, che aveva fatto a cazzotti con lui). E non finisce qua, visto che la nipote transgender di Russell lo ha denunciato per molestie sessuali: lui non ha smentito, ma ha sostenuto che era stata lei a provocarlo e chiedergli di toccarle il seno. Insomma, se vi chiedete perché per 7 anni non ha diretto film, questo è il motivo, anche se adesso sembra che Hollywood lo abbia perdonato.