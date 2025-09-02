Ammazzare stanca, video intervista al regista Daniele Vicari e ai protagonisti Marchioni, Montesi e Caramazza
Un figlio che crescendo cerca di ribellarsi al suo destino criminale è al centro del film ispirato a una storia vera di Daniele Vicari, Ammazzare stanca, presentato in Spotlight al Festival di Venezia e in sala dal 4 dicembre. Abbiamo intervistato il regista e i protagonisti, Vinicio Marchioni, Gabriel Montesi e Selene Caramazza.
Il padre è un boss calabrese della Ndrangheta, ma da molti anni vive insieme alla famiglia in Lombardia. Antonio Zagari si rende conto che la malavita non fa per lui, uccidere per lui è fisicamente insostenibile. Uno scontro generazionale, ambientato negli anni Settanta, una storia di famiglia e di vendette che si segue come un thriller crime. Ammazzare stanca, autobiografia di un assassino racconta di Antonio Zagari, e la sua è una storia vera.
Il film è prodotto da Pier Giorgio Bellocchio e dai Manetti bros., è una produzione Mompracem con Rai Cinema. In sala il 4 dicembre per 01 distribution, è stato presentato al Festival di Venezia nella sezione Spotlight.
Abbiamo incontrato in queste video interviste il regista, Daniele Vicari, e i protagonisti, Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza.