Ammazzare stanca, video intervista al regista Daniele Vicari e ai protagonisti Marchioni, Montesi e Caramazza

Un figlio che crescendo cerca di ribellarsi al suo destino criminale è al centro del film ispirato a una storia vera di Daniele Vicari, Ammazzare stanca, presentato in Spotlight al Festival di Venezia e in sala dal 4 dicembre. Abbiamo intervistato il regista e i protagonisti, Vinicio Marchioni, Gabriel Montesi e Selene Caramazza.