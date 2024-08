Amber Alert: Hayden Panettiere e Tyler James Williams sulle tracce di un rapitore di bambini nel trailer del film

News Cinema

Si intitola Amber Alert, l'allarme che prende il nome di una piccola rapita e purtroppo non ritrovata in tempo, il thriller con Hayden Panettiere e Tyler James Williams. Ecco il trailer.

Amber Alert è il codice d'allarme diramato dalla polizia in caso di rapimento di un bambino. Deriva il nome da una triste vicenda, quella della piccola Amber Rene Hagerman, rapita e purtroppo ritrovata morta nel 1996. Amber Alert è anche il titolo di un thriller adrenalinico, almeno a giudicare dalle immagini, diretto da Kerry Bellessa e interpretato da Hayden Panettiere, che ha ripreso di recente il suo ruolo in Scream 4 in Scream VI, e Tyler James Williams, il Noah di The Walking Dead. Il film della Lionsgate arriverà in America il mese prossimo e questo è il trailer.

Amber Alert, la trama

Come avrete intuito dal trailer, nel film Panettiere e Williams, mentre viaggiano insieme e conversano in auto, parlando tra l'altro di figli, che lei non ha ma l'uomo sì, si ritrovano coinvolti da un amber alert quando scoprono che l'auto che viaggia davanti a loro è proprio quella del rapitore di una bambina. Dopo aver allertato la polizia, i due decidono di non perderlo di vista e riescono a seguirlo fino a scoprire l'antro dell'orco, per salvare la piccola. Amber Alert tratta un tema terrorizzante, quello dei rapimenti di minori da parte di pedofili psicopatici e invita i genitori a non distrarsi e a non abbassare mai la guardia.