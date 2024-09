Almodovar vince il Leone d'oro, premiato l'italiano Vermiglio

News Cinema

Prima vittoria in uno dei grandi festival internazionali per Pedro Almodovar che con The Room Next Door - La stanza accanto vince il Leone d'oro al Festival di Venezia 2024. Il Gran Premio della giuria va all'italiano Vermiglio di Maura Delpero. Tutti i vincitori.

Nella sua grandiosa e lunga carriera, Pedro Almodovar non aveva mai vinto uno dei grandi festival internazionali, se non un Leone onorario. Mancanza sanata a Venezia 81, dove The Room Next Door, da noi La stanza accanto, ;ha vinto il Leone d'oro come miglior film. Dopo undici giorni ;di proiezioni e incontri, sorprese e conferme, in un'edizione di discreto livello ma senza grandi picchi, questo è il verdetto del ;Festival di Venezia, durante la cerimonia, condotta dalla madrina ;Sveva Alviti, ;ma anche l'Italia, che presentava cinque titoli (troppi) du ventuno, ha portato a casa il secondo riconoscimento, il Gran Premio della Giuria, e con merito, per Maura Delpero e il suo Vermiglio. ;

Festival di Venezia 2024: Tutti i Premi della 81esima Mostra Internazionale d'arte cinematografica

Ecco l'elenco completo di tutti i premi del Festival di Venezia 2024, assegnati dalla Giuria Internazionale presieduta da Isabelle Huppert ;e composta anche da James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz e Zhang Ziyi.

Leone d'Oro miglior film:

La stanza accantodi Almodovar

Leone d'Argento Gran Premio della Giuria:

Vermigliodi Maura Delpero

Leone d'Argento miglior Regia:

Brady Corbetper The Brutalist

Premio Speciale della Giuria:

AprildiDea ;Kulumbegashvili

Premio per la miglior sceneggiatura:

Murilo Hauser, Heitor Lorega ;per I'm still heredi Walter Salles

Coppa Volpi migliore attrice:

Nicole KidmanperBabygirl

Coppa Volpi migliore attore:

Vincent LindonperJouer avec le feu

Premio Marcello Mastroianni miglior attore emergente:

Paul Kircherper ;Leurs enfants après eux

Leone del Futuro, Premio Luigi De Laurentiis per un'Opera Prima:

Familiar TouchdiSarah Friedland

Premio Orizzonti per il miglior film:

The New Year That Never CamediBogdan Mureşanu

Premio Orizzonti miglior regia:

Sarah ;Friedland ;per ;Familiar Touch

Premio Speciale della giuria Orizzonti:

One of Those Days When Hemme Dies di Murat Furatoglu

Premio Orizzonti per la migliore attrice:

Kathleen Chalfant ;per Sarah Friedland

Premio Orizzonti per il migliore attore:

Francesco Gheghi ;per Familia

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura:

Scandar Copti ;per ;Happy Holidays

Premio Armani Beauty per il pubblico sezione Orizzonti extra

The Witness di Nader Saeivar