All the Old Knives: il trailer del thriller di spionaggio con Chris Pine prossimamente su Prime Video

News Cinema

In predicato di tornare nel prossimo Star Trek, Chris Pine non è rimasto inattivo. Tra i suoi film in arrivo, stavolta su Prime Video, c'è anche il thriller All the Old Knives, di cui è appena uscito il trailer e dove interpreta un ex agente della CIA.

Nell'attesa di rivestire in futuro i panni del capitano Kirk, Chris Pine si è tenuto impegnato con una serie di thriller. Dopo The Contractor, è uscito adesso il trailer di All the Old Knives, che arriverà prossimamente su Prime Video. Ritroveremo Pine anche nel prossimo film di Olivia Wilde, Don't Worry Darling e in Dungeons & Dragons. In All the Old Knives l'attore interpreta un agente della CIA.

All the Old Knives: la trama e il cast

Quando la CIA scopre che uno dei suoi agenti ha rivelato informazioni costate la vita a più di 100 persone, l'agente veterano Henry Pelham (Chris Pine) viene incaricato di trovare la talpa tra i suoi ex colleghi nella sede di Vienna. Le sue indagini lo portano dall'Austria all'Inghilterra e in California, dove ritrova la ex collega ed ex amante Celia Harrison (Thandiwe Newton). I due sono costretti a confondere i confini tra professione e passione in questo appassionante racconto di spionaggio globale, ambiguità morale e tradimento fatale.

Nel cast ci sono anche Jonathan Pryce, Laurence Fishburne, Gala Gordon, Corey Johnson, Colin Stinton e Ahd Kamel. A dirigere All the Old Knives è il regista danese Janus Metz, che ricordiamo per Borg/McEnroe, mentre la sceneggiatura è di Olen Steinhauer, che ha adattato per il cinema il suo romanzo del 2015 “A Quiet Place” (niente a che vedere, ovviamente, col film omonimo).