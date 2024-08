Alien: Romulus. ecco cosa ha scritto Ridley Scott a Fede Alvarez prima delle riprese

News Cinema

Mercoledì 14 agosto arriva al cinema l'atteso "midquel" di Alien, Alien: Romulus e Fede Alvarez su Instagram rivela il divertente messaggio di auguri che gli ha scritto Ridley Scott prima delle riprese.

L'attesa sta per terminare e noi potremo parlarvi liberamente di Alien: Romulus, che arriverà nei nostri cinema il 14 agosto, ben due giorni prima dell'uscita americana. Di sicuro c'è che questo film della saga, il settimo della serie principale e il nono se consideriamo la serie crossover Alien vs. Predator, è molto atteso dai fan. La regia è affidata a Fede Alvarez, che prende le coe molto sul serio, e la promessa è quella di riportare la storia nella linea temporale compresa tra il primo, indimenticabile Alien di Ridley Scott, e il bellissimo sequel di James Cameron, Aliens - Scontro finale, pur tenendo conto dei prequel diretti da Scott. Un'impresa da far tremare le vene dei polsi, che non ha scoraggiato Alvarez, che ha diffuso su Instagram il messaggio ricevuto da Ridley Scott il primo giorno di riprese, che vedete qua sotto.

Da Scott ad Alvarez: non fare caz...

In pratica Ridley Scott, dopo aver augurato a Fede "buona fortuna, ottima salute e buona caccia, aggiunge un espressivo e spiritoso "don't fuck up", che tradotto è più o meno una cosa come "non fare cazzate", se vogliamo rendere l'espressione non elegante. Dopo i risultati non esaltanti al box office di Alien: Covenant, Scott ha lasciato la regia ad Alvarez, convinto del suo "pitch", riservandosi solo il ruolo del produttore. Il nuovo regista ha scelto un cast giovane di attori non famosissimi - con la parziale eccezione dei già noti Cailee Spaeny e David Jonsson.