Alice Rohrwacher sarà la presidente della giuria che assegna la Caméra d'or

News Cinema

Si conferma anche con questa scelta il grande amore di Cannes e della Francia (ma non solo) per la nostra regista, che sarà a capo della giuria che assegnerà il premio destinato alla miglior opera prima che si vedrà sulla Croisette.

Che al Festival di Cannes, nella Francia tutta (è stata da poco nominata Officier des Arts et Lettres), e in generale all'estero Alice Rohrwacher sia una delle nostre autrici (ma anche autori) più amate, non è un mistero.

Per cui, non è più di tanto una sorpresa che sia la regista di La chimera la prescelta da Cannes per presiedere la giuria della Caméra d'or, il premio che va alla migliore opera prima tra tutti i film della Selezione Ufficiale del Festival, della Semaine de la Critique e della Quinzaine.

Proprio alla Quinzaine del 2011 Alice Rohrwacher presento il suo, di esordio, Corpo celeste, per poi passare direttamente al Concorso di Cannes col successivo Le meraviglie, che vinse il Grand Prix. In concorso anche i film successivi della regista: Lazzaro felice (premiato per la sceneggiatura) e appunto La Chimera.

Ecco cosa ha dichiarato Alice Rohrwacher su questa sua presidenza:

"Le prime volte sono sempre importanti e ci accompagnano per tutta la vita. È come entrare in una stanza sconosciuta, avvicinarsi alla persona amata per il primo bacio o sbarcare su una costa straniera. C'è qualcosa di dorato che avvolge questi momenti nella nostra memoria. È per questo che il premio più prestigioso per le opere prime si chiama Caméra d'or?".

A precedere Alice Rohwacher come presidenti di giuria della Camera d'Or sono stati lo scorso anno Emmanuelle Béart e Baloji, che hanno assegnato il premio al film norvegese Armand.