Alice nella Città rende omaggio a Christopher Reeve con un'anteprima del doc Super/Man: The Christopher Reeve Story

Il 10 ottobre Alice nella Città celebra Christopher Reeve, nel ventennale della sua scomparsa, con una proiezione del documentario Super/Man: The Christopher Reeve Story. Fra i presenti Matthew Rose, figlio dell'attore.

In occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Christopher Reeve, Alice nella Città organizza una proiezione speciale dell'atteso documentario Super/Man: The Christopher Reeve Story. All'evento, che si terrà il 10 di ottobre alle 20.30 presso il Cinema Adriano di Roma, parteciperanno Matthew Rose (il figlio del grande attore) e i registi Ian Bonhôte e Peter Ettedgui. Il pubblico che assisterà avrà anche la possibilità di conoscere la Christopher & Dana Reeve Foundation, che è dedicata alla cura delle lesioni al midollo spinale attraverso la promozione di ricerche innovative e il miglioramento della qualità della vita delle persone affette da paralisi.

"Siamo molto felici" - dichiarano i direttori di Alice nella Città Fabia Bettini e Gianluca Giannelli - "di poter presentare questo documentario che racconta non solo la vita di un grande attore ma ci permette di raccontare un uomo straordinario che è riuscito ad incarnare l'eroe non solo sulla schermo ma nella vita di tutti i giorni mettendosi al servizio degli altri".

Super/Man: The Christopher Reeve Story: cosa sappiamo del doc

Il 10 ottobre è anche il giorno in cui uscirà nelle nostre sale, con Warner Bros. Pictures, Super/Man: The Christopher Reeve Story.

Il documentario si sofferma sulla carriera di Reeve e poi sulla caduta da cavallo che lo ha reso tetraplegico. Proprio il coraggio che l'attore ha dimostrato all’indomani della tragedia, insieme alla creazione della Christopher & Dana Reeve Foundation e al sostegno alla ricerca sulle cellule staminali, ha reso Christopher un supereroe del cuore. L'ex Clark Kent ha pubblicato 2 libri nei quali ha raccontato la propria storia e ha fondato con la moglie Dana il Christopher and Dana Reeve Paralysis Resource Center, un ospedale in cui ai paraplegici viene insegnato a vivere il più indipendente possibile.

Nel film, naturalmente, si parla dell'impegno umanitario di Christopher Reeve e appaiono per la prima volta dei film casalinghi messi a disposizione dai suoi familiari insieme a filmati caricati su YouTube. Non mancano interviste ai colleghi Susan Sarandon, Glenn Close e Robin Williams, a cui il nostro era legato da una fortissima amicizia.

Descritto così e a giudicare dal trailer, che trovate alla fine dell'articolo, Super/Man: The Christopher Reeve Story sembra davvero bello. Chi ha avuto modo di vederlo, lo ha descritto come "commovente e straziante".

Ricordiamo che la proiezione speciale di Super/Man: The Christopher Reeve Story è organizzata in collaborazione con Warner Bros. Discovery e con il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, ed è parte del ciclo Aspettando Alice, che anticipa la ventiduesima edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma in programma dal 16 al 27 ottobre 2024.