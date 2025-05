Alessandro Gassmann scrive sui social al sindaco di Gallarate e chiede di togliere il nome di suo padre dal teatro

News Cinema

Il teatro di Gallarate è intitolato a Vittorio Gassmann ma ha ospitato un raduno di estrema destra. Alessandro Gassmann scrive al sindaco sui suoi social.

Come saprete se avete seguito le notizie in questi giorni, sabato 17 maggio a Gallarate si è tenuta una contestata manifestazione, il Remigration Summit, che ha visto convenire nel teatro locale rappresentanti dell'estrema destra non solo italiana. Quello che forse non sapete, se non siete nativi del luogo, è che il teatro in questione si chiama ufficialmente Teatro Condominio (sic) Vittorio Gassmann. Il figlio del grande attore, Alessandro Gassmann, ha pubblicato sui suoi social una lettera di protesta al sindaco di Gallarate Andrea CassaniAlessandro Gassmann è forse la protesta destinata a fare più rumore, vista la notorietà dei nomi coinvolti, ma c'è da sottolineare che sono stati molti i cittadini, gli albergatori e gli esercenti di Gallarate ad aver contestato questo raduno.