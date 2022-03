Alec e William Baldwin a Roma per girare due film prodotti da Minerva Pictures

News Cinema

I due film, che per la prima volta faranno recitare assieme i due fratelli Baldwin in un lungometraggio narrativo, si intitolano Kid Santa e Billie's Magic World e sono due prodotti a tecnica mista pensati per le famiglie e le feste di Natale.

Alec e William Baldwin, fratelli di sangue, fino a oggi erano apparsi insieme in un solo film, il documentario intitolato My Promise to P.J. che era stato diretto dal terzo fratello, Daniel, e nel quale c'era anche il quarto, Stephen.

Ma ora Alec e William, che sono sicuramente i più noti della famiglia, stanno girando insieme, in contemporanea e a Roma, due film, firmando in questo modo la loro prima collaborazione in lungometraggi di finzione.

I film, prodotti da Minerva Pictures in collaborazione con ILBE, si intitolano Kid Santa e Billie’s Magic Word, e saranno realizzati mescolando live action e animazione, attori in carne e ossa e personaggi animati, come in Space Jam, Sonic e tanti altri titoli per famiglie: e anche questi, infatti, si andranno a inserire nel genere di film dedicati alla famiglia e alla programmazione natalizia.

Le riprese a Roma, che farà da sfondo a tutte le scene action di entrambi i film, dureranno poco più di due settimane.

A dirigere i film c'è Francesco Cinquemani, che torna a dirigere Alec Baldwin dopo Andròn: The Black Labyrinth. Nel cast dei film anche Elva Trill, che vedremo nei nostri cinema a giugno nel cast dell'atteso Jurassic World: il Dominio.