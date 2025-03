Al via la collaborazione tra ANICA Academy e Regione Toscana

News Cinema

Al via primo progetto targato Anica Academy e Regione Toscana, dal titolo "Toscana: storie e territori. Corso di comunicazione crossmediale e storytelling culturale", si terrà dal 7 aprile al 27 giugno prossimi, presso la sede di Manifatture Digitali Cinema Prato.

Dopo l’annuncio dello scorso 6 novembre, presso la sede della Regione Toscana, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, prende il via la collaborazione tra Anica Academy e Regione Toscana, per l’attuazione di una serie di investimenti e progetti di sviluppo territoriale inerenti il cinema e l’audiovisivo. Il primo progetto targato Anica Academy e Regione Toscana è “Toscana: storie e territori. Corso di comunicazione crossmediale e storytelling culturale”, presentato in conferenza stampa a Roma venerdì 14 marzo.



Il corso si terrà dal 7 aprile al 27 giugno prossimi, presso la sede di Manifatture Digitali Cinema Prato (via Dolce de’ Mazzamuti 1 a Prato), infrastruttura di Toscana Film Commission, con una giornata finale di presentazione dei progetti sviluppati, che si svolgerà nella prima settimana di luglio. Sarà un corso completamente gratuito grazie al sostegno del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027 che Regione Toscana dedica alla formazione nei nuovi mestieri del cinema e dell’audiovisivo, e potrà contare sulla collaborazione e sulle competenze di Anica Academy, Fondazione dedicata alla formazione di alta specializzazione, nata dall’unione di ANICA con le principali realtà produttive in campo cinematografico e audiovisivo. “Toscana: storie e territori. Corso di comunicazione crossmediale e storytelling culturale” è finalizzato a formare giovani under 35 nella comunicazione e nel digital marketing territoriale, che siano in grado di sviluppare prodotti audiovisivi e crossmediali per raccontare il territorio, in modo contemporaneo e innovativo. Le iscrizioni sono già aperte: tutte le info sul sito www.manifatturedigitalicinema.it.

La Regione Toscana sta investendo con convinzione nel cinema e nell’audiovisivo, come strumento di sviluppo culturale, territoriale e per la formazione nei mestieri innovativi legati al settore. In particolare, ha destinato i fondi Fesr – Fondi regionali 2021/2027, a due bandi dedicati all'incentivo di nuove produzioni che scelgano la Toscana come set. Il primo bando, nel 2023, ha assegnato alle produzioni 3 milioni di euro (ai 32 progetti ammessi al bando); il secondo, in corso di assegnazione, prevede un plafond di 4 milioni di euro. Produzioni che genereranno un indotto positivo in termini di professionalità impiegate; nella promozione turistica; nello sviluppo dell'economia regionale legata alle strutture ricettive e della ristorazione.

Alle attività di formazione, che si svolgono grazie all’accreditamento dell’ente in house providing regionale, Fondazione Sistema Toscana, come Agenzia Formativa, la Regione Toscana ha destinato invece i Fondi FSE, consentendo di offrire a tutti gli interessati corsi gratuiti, di specializzazione, nei diversi mestieri dell'audiovisivo. I corsi di formazione si svolgono a Manifatture Digitali Cinema, rete di infrastrutture a sostegno del cinema e dell’audiovisivo, fondata a Prato nel 2017 e oggi ramificata in più città della regione. Manifatture Digitali Cinema afferisce a Toscana Film Commission, che si occupa di promuovere il territorio toscano come location per le produzioni nazionali e internazionali, fornendo un’ampia gamma di servizi. Tra gli ultimi titoli girati in Toscana, che si sono avvalsi della collaborazione di Toscana Film Commission, da citare il film The Brutalist di Brady Corbet, premiato ai Golden Globes e ai Premi Oscar, girato a Carrara; la serie internazionale Netflix, La Dolce Villa, girata in Val d’Orcia nelle prime due settimane di programmazione visualizzato in streaming da oltre 33 milioni di spettatori; la serie mainstream I delitti del Barlume, girata all’Isola d’Elba; Le onde del passato, serie tv Mediaset, anche questa girata all’Elba.

Le politiche regionali sul cinema affondano le radici nei primi anni ’80, quando è stata fondata, prima in Italia, la Mediateca Regionale Toscana, biblioteca multimediale specializzata sul cinema, che con i suoi archivi composti da oltre 10.000 film e 4000 documentari, libri, foto, riviste di settore, è ancora oggi il cuore pulsante di un complesso di attività in continua evoluzione. Tra queste, Lanterne Magiche, la scuola con il cinema, che coinvolge oltre 300 istituti scolastici toscani e migliaia di studenti. Il programma regionale Lanterne Magiche è tra gli aggiudicatari del Bando Nazionale Cinema e Scuola, e sta svolgendo attività anche in altre regioni italiane, come modello di utilizzo del linguaggio cinematografico in ambito didattico (come previsto dalla nuova Legge Cinema 220/2016). E ancora, importante e unica, nel panorama nazionale, la sinergia creata tra i festival cinematografici internazionali che, grazie alle politiche culturali della Regione, trovano spazio nella rassegna “50 Giorni di Cinema a Firenze”, a La Compagnia, la casa del cinema della Toscana. A La Compagnia, oltre ai citati festival, si svolge una multi-programmazione annuale, di alto profilo culturale, che spazia dal documentario d’autore ai nuovi linguaggi, dalle rassegne tematiche ai cortometraggi, dalle retrospettive alle nuove proposte, insieme alle anteprime, agli incontri con gli autori e agli eventi di cultura cinematografica. Un complesso di attività che costituisce un articolato e unico “Sistema Cinema della Toscana”.

“Siamo molto felici di poter dare attuazione e concretezza alla collaborazione con Anica Academy attraverso un importante programma di formazione – ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani –. Il nostro intento è quello di aprire nuovi orizzonti professionali ai numerosi giovani appassionati di cinema e audiovisivo, che grazie anche a questo tipo di interventi potranno esprimere il proprio talento proiettandosi con consapevolezza sull’industria di settore. Come Regione Toscana portiamo avanti con forza il nostro impegno verso il mondo del cinema, che si realizza anche con il nuovo bando a sostegno delle produzioni. Un intervento che ci consente di investire fondi europei per incentivare la produzione cinematografica sul nostro territorio, con l'obiettivo di promuovere, anche attraverso il linguaggio cinematografico, i valori, la cultura, i paesaggi e le bellezze del nostro territorio, valorizzando l’identità toscana. Non solo quindi creare spazi e accogliere produzioni, ma anche attivare opportunità per i giovani toscani e generare un impatto positivo in un settore strategico che coniuga occupazione, sviluppo territoriale e cultura”.

“Un nuovo passo in avanti nella direzione della formazione di nuovi professionisti e quindi del sostegno al settore del cinema e dell’audiovisivo – ha detto la Capo di Gabinetto Cristina Manetti –. Un percorso già tracciato dalla Regione Toscana con le Manifatture digitali di Prato e Pistoia e che da oggi, grazie alla collaborazione con Anica Academy, compie un salto importante per confermare queste esperienze e la nostra regione come eccellenze a livello nazionale”.

“Siamo molto orgogliosi di lanciare con il Presidente Eugenio Giani e Toscana Film Commission questo corso di formazione, che consentirà ai professionisti della comunicazione di acquisire competenze teoriche e pratiche fondamentali per la definizione di storytelling efficaci e innovativi, che combinino cultura e approccio crossmediale”, ha dichiarato Francesco Rutelli, Presidente Anica Academy ETS. “Grazie alle enormi potenzialità dell’audiovisivo, e al sapiente uso delle nuove tecnologie e della realtà virtuale, i partecipanti contribuiranno concretamente alla promozione del territorio toscano e dei suoi straordinari e attualissimi tesori, attraverso racconti creativi inediti”.

“Complimenti ad Anica Academy e a Toscana Film Commission per questa notevole iniziativa. Le produzioni audiovisive rappresentano una grande possibilità di valorizzazione delle risorse locali, creano opportunità di lavoro e generano un indotto economico capace di coinvolgere numerosi settori, dal turismo alla ristorazione, contribuendo significativamente alla crescita del nostro Paese”, ha affermato Alessandro Usai, Presidente ANICA. Ha aggiunto Gaetano Blandini, Segretario Generale ANICA: “Mi unisco alle congratulazioni per questo progetto formativo che favorirà praticamente il consolidamento di una rete di professionalità sempre più qualificate, pronte a rispondere alle necessità del mercato”.