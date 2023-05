Al Festival di Cannes è la serata di Rapito di Marco Bellocchio

News Cinema

Prima cartuccia italiana per il concorso di questa 76esima edizione del Festival di Cannes. Nella ottava giornata di oggi, martedì' 23 maggio, grande attesa per la presentazione in tarda serata di Rapito di Marco Bellocchio.

Quarta volta di seguito al Festival di Cannes. Se non è un record, poco ci manca per Marco Bellocchio, che dopo la palma d'onore alla carriera e la presentazione molto applaudita della splendida serie Esterno notte, reduce dalla vittoria di un David di Donatello, si presenta oggi martedì 23 maggio in tarda serata come primo paladino del cinema italiano in concorso, presentando Rapito.



Rapito: Il Trailer Ufficiale del Film di Marco Bellocchio - HD

La storia di un bambino ebreo che nel 1858 fu rapito dalla famiglia e cresciuto come cattolico direttamente da Papa Pio IX. Una vicenda drammatica e appassionante che ha segnato i rapporti fra Chiesa cattolica e Comunità ebraica a cavallo della liberazione di Roma, della fine del potere temporale dello Stato pontificio e della nascita dello stato italiano.

Ma non è l'unico titolo in concorso oggi, come vi raccontiamo nel consueto video programma della giornata.