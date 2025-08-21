Agon, il trailer del film di Giulio Bertelli che sarà presentato alla Settimana della Critica

News Cinema

Tre atlete si preparano a concorrere a dei fittizzi Giochi Olimpici in Agon, opera prima di Giulio Bertelli che parteciperà al Festival di Venezia nella Settimana della Critica prima di uscire nelle sale. Vi presentiamo il trailer del film.

Un mondo vagamente distopico, dei Giochi olimpici fittizi e tre atlete pronte a gareggiare in tre competizioni come il tiro a segno, il judo e la scherma. Sono le premesse dell'opera prima di Giulio Bertelli, imprenditore ma anche molte altre cose, che ora debutta con un lungometraggio cinematografico, Agon, che sarà presentato alla Settimana della critica di Venezia, prima di uscire nelle sale il 29 agosto per MUBI.

Il titolo rimanda a ἀγών (agōn): antica parola greca che indica competizione, conflitto, lotta, utilizzata in vari ambiti: sportivo, militare, letterario e legale. Il film vede tra le protagoniste l’oro olimpico e campionessa condiale di Judo Alice Bellandi, Yile Yara Vianello (La Bella Estate, Corpo Celeste) e Sofija Zobina (La Chimera).

La trama di Agon

Mentre si avvicinano i fittizi Giochi Ludoj 2024, AGON racconta le storie di tre atlete mentre si preparano e poi gareggiano nel tiro a segno, nella scherma e nel judo. Queste donne sono ritratte nel contesto politico, sociale, tecnologico e fisico che caratterizza il massimo livello della competizione e della performance sportiva. Ispirato dalle figure storiche di Giovanna d' Arco, Cleopatra e dell’ufficiale di cavalleria russa Nadezhda Durova, AGON esplora un racconto contemporaneo delle contraddizioni di questi sport: nati come esercitazioni belliche in tempo di pace, evoluti in sport professionistici e intrattenimento e che oggi si connettono con il mondo del gaming per dar vita a una nuova forma di sport competitivo.

