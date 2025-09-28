TGCom24
News Cinema

After the Hunt, Julia Roberts sul personaggio che interpreta: "L'opposto della mia personalità"

Cristina Migliaccio

Julia Roberts ha riscontrato una forte difficoltà durante le riprese di After The Hunt - Dopo La Caccia ed è tutta "colpa" del suo personaggio.

After the Hunt, Julia Roberts sul personaggio che interpreta: "L'opposto della mia personalità"

Julia Roberts è un personaggio di spicco in After The Hunt – Dopo la caccia, l’ultimo film diretto da Luca Guadagnino. Il personaggio affidato alla celebrità hollywoodiana è una professoressa universitaria, Alma, una donna ferrea dalle poche certezze al mondo che vengono messe in discussione da una grave accusa rivolta ad uno dei suoi colleghi da parte di una studentessa, Maggie. A detta della Roberts, il suo personaggio è molto diverso dalla persona che è nella vita reale ed è stato difficile interpretare una donna priva di una personalità affettuosa come la sua.

After The Hunt – Dopo la caccia, Julia Roberts ha avuto difficoltà ad interpretare un personaggio anaffettivo

Intervistata in compagnia del regista Luca Guadagnino e dei colleghi Andrew Garfield e Ayo Edebiri, Julia Roberts ha ammesso che la difficoltà più grande di girare After The Hunt – Dopo la caccia è stato “non essere comprensiva ed empatica”. Alma è una donna tutta d’un pezzo, ma la sua personalità è molto diversa da quella di Julia Roberts e ha creato una difficoltà: “Per come, come persona, vuol dire pensare: come la posso gestire? Ma non dovevo gestirla. Non era il momento. Ho una personalità molto simile a quella di una mamma chioccia. Voglio raccogliere, nutrire e prendermi cura di lei. E lei è esattamente l’opposto di ogni istinto che abbia mai avuto nella mia vita. E credo che ci siano stati momenti in cui l’ho trovato davvero estenuante. La ginnastica mentale del suo modo di vivere la vita mi è del tutto sconosciuta”.

Ad aiutarla ci ha pensato il regista. A detta di Julia Roberts, è stato Luca Guadagnino a permetterle di rimanere “sempre sulla strada giusta” e di completare le sue scene anche con il marito sullo schermo interpretato da Michael Stuhlbarg. “Non voglio prenderti in giro, Michael, ma quando entro in queste scene con Michael, mi giro verso Luca e gli dico: 'Stai scherzando?'. Quello che fa è così inaspettato e originale, e io lo guardo e basta. Non sono nemmeno più nella scena, perché è così irreale quello che stai facendo in questo momento”.

