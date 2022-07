After Ever Happy: il trailer italiano ufficiale del film

News Cinema

Sarà disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video a settembre il quarto e ultimo film dell'omonima saga tratta dai romanzi bestseller di Anna Todd. Ecco il trailer di After Ever Happy.

Debutterà in streaming in esclusiva su Prime Video, a settembre, il quarto film della saga di After, intitolato After Ever Happy, l'ultimo film tratto dai romanzi bestseller di Anna Todd pubblicati in Italia da Sperling & Kupfer.

Questo After 4 è in realtà basato sul quinto libro della Todd, "After - Amore Infinito", e vede nuovamente Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford nei panni di Harding e Tessa ed è diretto da Castille Landon, che è partita da un copione di Sharon Soboil.

Ecco il trailer italiano ufficiale di After Ever Happy:



After Ever Happy: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

After Ever Happy: la trama ufficiale del film