Adriana Asti: addio a una grande attrice di cinema e teatro

E' morta nel sonno a Roma a 94 anni la grande attrice Adriana Asti. La ricordiamo in questo articolo.

Per lo spettacolo, il teatro e il cinema italiano, è un periodo di lutti importanti, con la scomparsa di personaggi che hanno vissuto un'epoca d'oro del secolo scorso, continuando a lavorare finché l'età e la salute gliel'hanno consentito. Dopo il press agent Enrico Lucherini, ci ha lasciato a 94 anni la grande attrice Adriana Asti, che ha lavorato coi più grandi sia nel cinema che a teatro. Vogliamo ricordare la carriera dell'artista milanese trapiantata a Roma, dove ha vissuto a lungo e dove è scomparsa stanotte nel sonno.

La carriera di Adriana Asti

Il vero nome di Adriana Asti era Adelaide Aste e aveva esordito a teatro nel Miles Gloriosus di Plauto con lo Stabile di Bolzano. Aveva ottenuto un grande successo personale diretta da Luchino Visconti, regista che la amava moltissimo, ne Il crogiuolo di Arthur Miller. Al cinema era arrivata con piccoli ruoli, ancora diretta da Visconti in Rocco e i suoi fratelli e poi da Pier Paolo Pasolini nel 1961 in Accattone, nel ruolo della prostituta Amore. Sul set di quest'ultimo film conosce Bernardo Bertolucci, suo assistente alla regia, che diventa suo compagno di vita. Per lui recita da protagonista in Prima della rivoluzione. Lavora poi con Giuseppe Patroni Griffi in Metti una sera, a cena, ma, da donna libera e disinibita qual è, non disdegna anche di apparire in commedie osé, come Homo Eroticus e Le notti peccaminose di Pietro l'Aretino. Nel 1973 Visconti le offre il ruolo di Lilia Von Buliowski nel suo monumentale Ludwig e tra i tanti film che interpreta negli anni Settanta ha l'onore di essere scelta da Luis Bunuel per Il fantasma della libertà, in cui recitano anche Adolfo Celi, Monica Vitti e Milena Vukotic. Tra i suoi tantissimi altri film citiamo almeno L'eredità Ferramonti (che le era valso il Nastro d'Argento come migliore non protagonista), Caligola (nel ruolo di Ennia), Action sempre di Tinto Brass, mentre nel 1995 inizia il sodalizio con Marco Tullio Giordana, che la dirige in Pasolini, un delitto italiano, La meglio gioventù (per cui vince Globo d'Oro e Nastro d'Argento), Quando sei nato non puoi più nasconderti, fino alla sua ultima apparizione in un film, Nome di donna (una candidatura al Nastro . Negli ultimi anni ricopre il ruolo della madre in Pasolini di Abel Ferrara, per cui aveva vinto un Nastro d'Argento Speciale. Oltre alla sua ricca attività cinematografica e alle interpretazioni in film tv, Adriana Asti era anche una bravissima doppiatrice. Aveva prestato tra le altre la sua voce a Marisa Allasio, Claudia Cardinale, Catherine Spaak, Romy Schneider, Stefania Sandrelli, Emmanuelle Riva e Magali Noel in Amarcord. Nel 1974 le era stato assegnato un David di Donatello speciale. Dal 1980 fino alla morte di lui, nel 2023, era stata sposata al regista Giorgio Ferrara. Vi consigliamo, per renderle omaggio, di vedere su RaiPlay il documentario della serie In Scena, a lei dedicato.