Addio a Enrico Lucherini, leggendario press agent

A quasi 93 anni, dopo una vita intensamente vissuta, ci lascia Enrico Lucherini, che ha reinventato il mestiere di press agent in modo unico e irripetibile. E' stato anche attore e sceneggiatore. Il nostro ricordo.

Chi, come la sottoscritta, svolge questa professione a Roma dai primi anni Novanta, ha conosciuto Enrico Lucherini, scomparso ieri a pochi giorni dal suo 93esimo compleanno, come ufficio stampa, prima in società con Matteo Spinola, poi con Gianluca Pignatelli. Ne ha apprezzato dapprincipio la simpatia, l'eleganza, l'umorismo sarcastico e la gentilezza, riscoprendo in seguito la figura leggendaria che stava dietro l'uomo, l'ex attore (a dispetto del padre, che lo avrebbe voluto medico ma che poi ebbe modo di apprezzarne la scelta), bello “ma cane” nelle sue stesse parole, che recitò giovanissimo al fianco di Totò ne Il coraggio ed entrò a far parte della mitica Compagnia dei Giovani con Giorgio De Lullo, Rossella Falk, Romolo Valli, Anna Maria Guarnieri, ma che ben presto capì che il suo destino era nelle pubbliche relazioni, e si inventò una professione all'epoca in Italia inesistente quella di press agent delle star, disposto a inventarsi di tutto pur di fare pubblicità a un film.

Enrico Lucherini, un personaggio unico a cui il cinema italiano deve molto

Nel documentario a lui dedicato, Enrico Lucherini. Ne ho fatte di tutti i colori, nelle innumerevoli interviste e nei libri, soprattutto nell'autobiografico “Purché se ne parli”, Lucherini raccontava con dovizia di particolare gli scandali creati ad arte, le scene inventate per far parlare di un film affidato alle sue cure, con memorabili exploit nei vari festival e alle premiere. Dagli anni Cinquanta, Enrico Lucherini è stato una presenza fondamentale per il successo del cinema italiano: solo dal 1959 al 1961, nelle sue nuove vesti, lavora per film come La notte brava (col famoso tuffo delle attrici in piscina), La ciociara (fu uno dei principali artefici del rilancio italiano di Sophia Loren dopo i successi americani e scelse l'immagine del manifesto), La dolce vita, Il Gattopardo e Accattone. Ma sono centinaia, e non sempre di autore, perché il cinema è cinema ed è bello perché vario, i film di cui Lucherini si è occupato. Grande amico dei suoi attori e dei suoi registi, da Marcello Mastroianni a Luchino Visconti e Giuseppe Patroni Griffi, Enrico Lucherini si è affermato in un campo ancora inedito da noi per la stima che ha saputo conquistarsi sul campo: affabulatore nato, a volte brutalmente sincero ma mai cattivo in modo gratuito, ha amato ed è stato molto amato. Qualche anno fa aveva avuto un serio problema di salute da cui era uscito più attivo e vivace che mai. Una lezione, la sua, di grande importanza per tutti i suoi allievi, che in un mondo ambiato rapidamente in modo irreversibile, sono oggi purtroppo superati dal marketing e dal gossip social. Lo salutiamo con riconoscenza, in ricordo di un'epoca in cui l'amore e la conoscenza della cultura erano elementi fondamentali di qualsiasi professione e che temiamo tramontata per sempre. Fai buon viaggio, Enrico, e grazie per i ricordi.