News Cinema

Adler Entertaiment fra proposte family e il Freud di Anthony Hopkins

di Mauro Donzelli 30 novembre 2023 4

Alle Giornate di Cinema di Sorrento la società di distribuzione Adler Entertainment ha presentato le novità al cinema per i prossimi mesi, all'insegna dell'animazione per tutta la famiglia e alcuni titoli internazionali come l'atteso Freud con Anthony Hopkins.