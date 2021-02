Addio al maestro Peppino Rotunno, mago delle luci per Visconti e Fellini ma non solo

News Cinema

È morto all'età di 97 anni il leggendario direttore della fotografia Peppino Rotunno, che ha firmato le luci dei capolavori di Federico Fellini, Luchino Visconti e altri celebri registi del nostro cinema e di quello internazionale.

Se n'è andato pacificamente il 7 febbraio, nella sua casa romana, all'età di 97 anni, il grande direttore della fotografia Peppino Rotunno. A comunicarlo sono stati la moglie Graziolina, compagna di una vita, le figlie, i generi e i nipoti. Rotunno è stato uno dei massimi talenti del nostro cinema e non solo. Se sono notissime le sue storiche collaborazioni con Federico Fellini (per Toby Dammit, Fellini Satyricon, Roma, Amarcord, Il Casanova di Federico Fellini, Prova d'orchestra, La città delle donne, E la nave va) e con Luchino Visconti (Le notti bianche, Rocco e i suoi fratelli, Il Gattopardo, Lo straniero), non furono da meno le sue collaborazioni internazionali.

Giuseppe Rotunno all'anagrafe, ma per tutti Peppino, era nato a Roma nel 1923. La sua carriera, stando a IMDB, annovera complessivamente 82 titoli. Oltre a collaborare coi nostri maggiori registi, Rotunno ha illuminato anche i set di La Bibbia di John Huston, Conoscenza carnale di Mike Nichols, L'uomo della Mancha di Arthur Hiller, All That Jazz di Bob Fosse, Popeye di Robert Altman, Le avventure del barone di Munchausen di Terry Gilliam, A proposito di Henry e Wolf - La belva è fuori di Mike Nichols e Sabrina di Sydney Pollack.

Per il suo lavoro aveva vinto otto Nastri d'Argento, due David di Donatello, il BAFTA (per All That Jazz, per cui ottenne anche una candidatura all'Oscar), oltre a numerosi altri premi. Nel 1999 l'American Society of Cinematography (ASC) lo aveva onorato con un riconoscimento alla carriera (era stato il primo non americano ammesso a far parte dell'associazione nel 1966). Per molti anni, dal 1988, Rotunno era stato docente di direzione della fotografia al Centro Sperimentale di Cinematografia, formando molti dei nostri migliori operatori e direttori della luce.

Una vita lunga, la sua, e densa di soddisfazioni, iniziata in modo meno felice. Dopo gli esordi come fotografo di scena a Cinecittà aveva perso il lavoro a causa del suo antifascismo. Mandato in Grecia nel 1942, era diventato cameraman di guerra per i cinegiornali, e l'anno successivo, catturato dai nazisti, fu rinchiuso per due anni in un campo per prigionieri di guerra. Liberato dagli americani nell'aprile del 1945, Rotunno tornò in Italia dove da assistente operatore si fece strada col suo talento fino a diventare direttore della fotografia. In quella veste nel 1955 firmò il suo primo film, la commedia Pane anore e..., prima di incontrare il suo mentore, Luchino Visconti.

Peppino Rotunno è stato un grandissimo artista, che ha contribuito in maniera determinante a molti dei capolavori riconosciuti del nostro cinema e non solo. Dobbiamo tutti essergli riconoscenti per questo.