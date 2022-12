Addio al grande Angelo Badalamenti, autore delle musiche immortali dell'opera di David Lynch

News Cinema

Il sito Welcome to Twin Peaks ha dato notizia della morte, a 85 anni, del grande compositore di origini italiane Angelo Badalamenti, celebre per il suo sodalizio con David Lynch. Che lo ricorda a modo suo.

I've got heartbreaking news:



Angelo Badalamenti passed away yesterday at the age of 85. The terrible news has been confirmed by multiple family members.



Oh, Angelo... Rest In Peace 💙https://t.co/pdpWKoBzJe — Twin Peaks (@ThatsOurWaldo) December 12, 2022

In today's Weather Report, David Lynch hinted at the loss of his 'brother' Angelo Badalamenti with the words:



“Today... no music.” https://t.co/Q2lKaT0vqW — Twin Peaks (@ThatsOurWaldo) December 12, 2022

Angelo Badalamenti: una carriera di ipnotiche note

Il sito Welcome to Twin Peaks, riferendo multiple conferme da parte di famigliari del musicista, ha dato la triste notizia della scomparsa, ieri, del grande compositore di origini italiane Angelo Badalamenti, che ha creato le indimenticabili musiche per i film di David Lynch e naturalmente per Twin Peaks. Badalamenti aveva 85 anni e Lynch lo ha ricordato, a modo suo, con un criptico, "no music today" durante le sue previsioni del tempo, nel video che trovate qua sotto.

Anche se il suo nome per molti resta legato alle suggestive atmosfere di Twin Peaks, Angelo Badalamenti ha composto per David Lynch molte splendide colonne sonore, a partire da Velluto blu, con la struggente Mysteries of Love, per continuare con Cuore selvaggio, Fuoco cammina con me, Una storia vera, Mulholland Drive (dove ha anche interpretato in un cammeo - nella foto - Luigi Castigliane, un gangster schizzinoso in fatto di caffé) e Rabbits, oltre ai televisivi On Air, Hotel Room e Industrial Symphony No. 1: The Dream of the Brokenhearted. Nel 1990 il tema di Twin Peaks gli aveva fatto vincere un Grammy, un premio alla carriera e l'Henry Mancini Award. Non aveva mai, dimenticanza imperdonabile, ricevuto un candidatura all'Oscar.

Nato a New York da padre di origini palermitane, Angelo Badalamenti aveva iniziato a prendere lezioni di piano all'età di 8 anni e dato il suo precoce talento musicale si era fatto le ossa accompagnando i cantanti al piano nei resort sulle Catskill Mountains. Dopo aver studiato musica all'Università di Rochester si trasferì alla più prestigiosa Manhattan School of Music dove si laureò a 22 anni. Paroliere e compositore, nella sua carriera ha collaborato con artiste del calibro di Nina Simone, Marianne Faithfull, Dolores O' Riordan e Julee Cruise, altra grande vocalist e collaboratrice lynchiana, scomparsa nel giugno di quest'anno. Tra le altre colonne sonore che ha firmato ricordiamo Nightmare 3 - I guerrieri del sogno, I duri non ballano, Le ragioni del cuore, Cortesie per gli ospiti, Arlington Road, Holy Smoke, The Beach, Cabin Fever, Evilenko e moltissime altre. Aveva anche composto la colonna sonora della cerimonia d'apertura dei giochi olimpici di Barcellona nel 1992.

Ma è indubbio che i risultati migliori e più duraturi li abbia ottenuti grazie alla sua straordinaria sintonia col mondo surreale e onirico di David Lynch, con cui ha formato una di quelle grandi coppie quasi inscindibili di compositore e regista, tanto che è difficile considerarki come entità separate. L'ultima loro collaborazione era stata per Twin Peaks - Il ritorno e nel 2015 Badalamenti si era esibito a Los Angeles nel grande concerto The Music of David Lynch. Nelle interviste si rivelava un uomo di grande ironia e spirito. Ci lascia le sue note eterne ed ammalianti, capaci di avvincerci, trasportarci in un altro mondo e consolarci nel buio della grande notte che stiamo vivendo. E per questo gli siamo, e gli saremo finché potremo ascoltarle, sempre infinitamente grati.