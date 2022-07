Addio a Vieri Razzini, punto di riferimento per generazioni di cinefili e appassionati

News Cinema

E' morto a Roma all'età di 82 anni Vieri Razzini, critico cinematografico, scrittore e fondatore di Teodora Film

È morto oggi a Roma all'età di 82 anni Vieri Razzini, critico cinematografico, giornalista, scrittore, sceneggiatore, traduttore e autore televisivo, fondatore con il marito Cesare Petrillo della società di distribuzione cinematografica Teodora Film. Nato a Firenze nel 1940, si è occupato a lungo della programmazione di classici della storia del cinema per RaiTre, diventando un punto di riferimento per generazioni di cinefili e appassionati.



Con il marito Cesare Petrillo ha fondato nel 2000 la casa di distribuzione Teodora Film, che ha portato nelle sale italiane il meglio del cinema d'autore internazionale, con titoli diventati di culto come Irina Palm, Amour, Tomboy, Pride, In un mondo migliore, Il figlio di Saul, nonché l'acclamata riedizione di To Be or Not To Be di Ernst Lubitsch. Sempre per Teodora, Razzini ha curato la collana di dvd "Il Piacere del Cinema", grazie alla quale oltre 100 capolavori della storia del cinema sono stati riscoperti dal grande pubblico.



Attivo anche come traduttore, sceneggiatore e scrittore, ha pubblicato i romanzi Terapia mortale (Fratelli Fabbri Editori, 1972), Giro di voci (Feltrinelli, 1986), La ricchezza di Perdido (Edizioni E/O, 1993), Il dono dell'amante (Dalai editore, 2003).



I funerali si terranno sabato 9 luglio alle ore 11.00 alla Casa del Cinema a Roma.