Addio a Ted Kotcheff, regista di Rambo e non solo

Morto a 94 anni Ted Kotcheff, regista famoso presso il grande pubblico per Rambo, ma autore anche di famose commedie e vincitore dell'Orso d'oro a Berlino.

Ci sono registi, nella storia del cinema, il cui nome resta indissolubilmente legato ad un unico film, il più famoso, per quanti possano averne fatti. Uno di questi è sicuramente Ted Kotcheff, morto in Messico, a Nuevo Vallarta, il 10 aprile, 3 giorni dopo il suo 94esimo compleanno, passato alla storia come il regista di Rambo, con Sylvester Stallone. Ma nella sua carriera Kotcheff ha duretto anche apprezzate commedie popolari, film impegnati e opere di culto, anche premiate nei festival. Vediamo un riassunto della sua vita e carriera..

Ted Kotcheff: le opere

Nato a Toronto, da immigrati bulgari e macedoni (il suo nome slavo è Velichko Todorov Tsochev), il futuro regista dopo la laurea in letteratura inglese inizia la carriera in televisione, a soli 24 anni. lavorando per la canadese CBC . A 27 anni, nel 1958, i trasferisce in Inghilterra, lavorando in tv e a teatro negli annu Sessanta. Sempre nei primi anni Sessanta arriva anche al cinema, con Tiara Tahiti, seguito da Flagrante adulterio e Two Gentleman Sharing, Per la tv nel 1969 dirige Ingrid Bergman in un adattamento de La voce umana di Jean Cocteau. Nel 1971 dirige in Australia Wake in Fright, con ci partecipa al festival di Cannes. Nel 1974 realizza in Canada Soldi ad ogni costo, tratto dal romanzo di Mordechai Richler "L'apprendistato di Duddy Kravitz", con cui vince l'Orso d'oro a Berlino. Si trasferisce poi in America dove dirige Jane Fonda e George Segal in Non rubare... se non è strettamente necessario, seguito nel 1978 dal divertente Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Europa. Dopo I mastini del Dallas e Punto debole arriva nel 1982 il grande successo di Rambo. L'anno successivo dirige un cast che comprende Gene Hackman nel film sul Vietnam Fratelli nella notte. Altri suoi ottimi titoli del periodo sono Joshua Then and Now, ancora un adattamento di Richler, e la commedia cult del 1989 Weekend con il morto, con Andrew McCarthy. Nel 2017 dirige il suo ultimo film per il cinema, Soul of an Artist e ha lavorato anche alla serie Law and Order: Unità speciale.