Addio a Samantha Eggar, magnifica attrice protagonista de Il collezionista e Brood - La covata malefica
Addio a Samantha Eggar, magnifica attrice protagonista de Il collezionista e Brood - La covata malefica

Daniela Catelli

E' morta il 15 ottobre a 86 anni la carismatica attrice inglese Samantha Egger, protagonista al cinema di due personaggi indimenticabili, interpretati ne Il collezionista di William Wyler e in Brood di David Cronenberg.

Addio a Samantha Eggar, magnifica attrice protagonista de Il collezionista e Brood - La covata malefica

Il 2025 rischia di passare alla storia come uno dei più tristi per gli appassionati di cinema: aperto malissimo con la scomparsa di David Lynch, ha proseguito malissimo portandoci via uno dopo l'altro Gene Hackman, Val Kilmer, Michelle Trachtenberg, Claudia Cardinale, Terence Stamp, Robert Redford e Diane Keaton, tra gli altri. E a questi nomi si aggiunge oggi quello dell'attrice britannica Samantha Eggar, protagonista proprio assieme a Stamp di uno dei film più belli di William Wyler, Il collezionista, adattamento del romanzo di John Fowles. Era lei Miranda, la ragazza farfalla che il giovane psicopatico rapiva per tenerla prigioniera e farla innamorare di sé. Per il ruolo fu premiata a Cannes, vinse il Golden Globe e venne candidata all'Oscar. E come dimenticarla in Brood - La covata malefica di David Cronenberg, stavolta al fianco di Oliver Reed, mentre dava vita ai figli della rabbia in una delle scene più forti del cinema del regista canadese? Ricordiamo insieme la sua carriera che l'ha vista apparire anche in alcuni film di genere in Italia.

Samantha Eggar: una carriera ricca di titoli per lo più sul piccolo schermo

Dopo aver studiato moda e successivamente recitazione, Samantha Eggar come molti attori britannici inizia a esibirsi a teatro in ruoli Shakespeariani e proprio lì viene scoperta da un talent scout. Arriva in tv nel 1961 nella serie Rob Roy e al cinema i suoi primi ruoli sono in The Wild and the Willing e Dr. Crippen. Nel 1965 la svolta nella carriera con Il collezionista, con la sua pluripremiata performance, seguita da film come Dimensione della paura, Cammina, non correre (con Cary Grant al suo ultimo film) e Il favoloso dottor Dolittle. Nel 1970 recita con David Hemmings, con cui per un periodo ha una relazione, in La ragazza con il bastone. Altri titoli del periodo sono La signora dell'auto con gli occhiali e un fucile e l'avventuroso Il faro in capo al mondo con Yul Brinner e Kirk Douglas. Nel 1982 arriva in Italia per recitare nell'horror di Armando Crispino L'etrusco uccide ancora. In tv appare ancora con Yul Brinner nella serie tv dal film Anna and the King. Nel 1973 Eggar si trasferisce in America dove partecipa a molte serie tv, tra cui Starsky & Hutch a Colombo, prima di recitare in una serie di horror di poco conto. Nel 1978 viene di nuovo diretta da un italiano, Umberto Lenzi, nel bellico Il Grande attacco, con Helmut Berger e Giuliano Gemma. Un anno dopo arriva con Oliver Reed sul set di uno dei seminali film di Cronenberg, Brood - La covata malefica, versione cronenberghiana di Kramer contro Kramer, nella definizione del regista, dove interpreta la protagonista Nola Carveth. La sua carriera da lì in poi diventa prevalentemente televisiva e la vediamo in una miriade di telefilm del periodo, da Baretta a Fantasilandia, Cuore e batticuore, Love Boat, La signora in giallo, Magnum P.I, Alfred Hitchcock presenta, Matlock, Star Trek: The Next Generation eccetera, in un lunghissimo elenco di interpretazioni. Al cinema recita sempre più di rado, fino alla sua ultima apparizione in The Astronaut's Wife - La moglie dell'astronauta nel 1999. In televisione lavora invece fino al 2011 nella serie Le nove vite di Chloe King. Dopo un inizio folgorante di carriera, il resto non è stato all'altezza del talento dimostrato nei suoi film migliori, non sappiamo se per suo disinteresse o meno. Ma a volte bastano un paio di bellissime performance per iscrivere di diritto un interprete nella storia del cinema, e Samantha Eggar di sicuro merita di entrarci.

