Addio a Salvatore Piscicelli: il regista di Immacolata e Concetta e Le occasioni di Rosa è morto all'età di 76 anni

Formatosi nella Napoli culturalmente ricchissima degli anni '70, si è spento a Roma il regista e sceneggiatore Salvatore Piscicelli, autore dei bellissimi Immacolata e Concetta - L'altra gelosia e Le occasioni di Rosa.

Un altro lutto ha colpito il cinema italiano: è morto a Roma domenica 22 luglio all'età di 76 anni il regista e sceneggiatore campano Salvatore Piscicelli, caro ai cinefili più adulti e agli studiosi della settima arte, nonostante il suo ultimo film risalisse al 2003. Autore di due perle come Immacolata e Concetta - L'altra gelosia e Le occasioni di Rosa (foto), è sempre stato un autore fuori dal coro e controcorrente che forse per questo ha pagato un prezzo nella sua carriera.

I film di Salvatore Piscicelli

Nato a Pomigliano d'Arco, ex critico cinematografico, Salvatore Piscicelli si forma artisticamente nella Napoli di Roberto De Simone, dei Teatri Uniti, di Enzo Moscato, Antonio Capuano e di tutti quegli artisti - come il tedesco Werner Schroeter - tesi a dare un'immagine più autentica e non stereotipata della città in cui vivono, rileggendo in alcuni casi le tradizioni popolari e l'eredità di un maestro come Eduardo De Filippo. Piscicelli esordisce nel 1976 con La canzone di Zeza, un documentario sulla musica seguito da La canzone di Marcello, con Marcello Colasurdo. Nel 1979 ece il suo primo folgorante lungometraggio, Immacolata e Concetta - L'altra gelosia, drammatica storia di amore lesbico sullo sfondo di Pomigliano d'Arco, con Ida Di Benedetto. Il film viene presentato alla Settimana della critica del festival di Cannes e vince il Premio speciale della Giuria a Locarno, mentre Di Benedetto riceve il Nastro d'argento come miglior attrice. Al cinema, però, viene penalizzato dal divieto ai minori di 18 anni. Nel 1981 esce Le occasioni di Rosa, con Marina Suma, debuttante, premiata col David di Donatello. Il film passa in concorso a Venezia, ed è una storia sempre ambientata nella natia Pomigliano d'Arco dopo il terremoto nell'Irpinia del 1980, in un contesto sottoproletario. A chiudere la trilogia napoletana arriva nel 1985 Blues Metropolitano, un film musicale che gode di un budget maggiore ma che non è altrettanto riuscito dei precedenti. Nel cast di nuovo Di Benedetto e Suma e musicisti come Tony Esposito, Pino Daniele e Tullio De Piscopo. Seguono Regina, con Ida Di Benedetto, considerato un omaggio a Fassbinder e Baby Gang, dagli echi pasoliniani. Dopo questi film a lungo Piscicelli si allontana dal cinema, dove torna nel 1998 per scrivere e produrre il debutto della compagna Carla Apuzzo, Rose e pistole, mentre nel 1999 firma Il corpo dell'anima, nel 2001 Quartetto, seguendo i dettami del Dogma danese, nel 2003 Alla fine della notte e l'ultimo film, Vita segreta di Maria Capasso, con Luisa Ranieri, nel 2019. La sua è stata una voce forte e originale nel cinema italiano, che non gli ha dato l'attenzione che meritava.