Addio a Rossella Drudi, prolifica sceneggiatrice di cinema di genere, compagna di vita e di lavoro di Claudio Fragasso

Si è spenta a Roma il 19 febbraio, suscitando un vivo cordoglio in tutti quelli che la conoscevano, la sceneggiatrice Rossella Drudi, compagna di vita e di carriera del regista Claudio Fragasso. Il nostro ricordo.

Ci è arrivata oggi all'improvviso, mentre eravamo fuori per un impegno e impossibilitati a scriverne, la notizia, terribile e inattesa, della scomparsa di Rossella Drudi, sceneggiatrice poco più che sessantenne, compagna di vita e di lavoro del regista Claudio Fragasso, con cui aveva formato un binomio appassionato e inscindibile del nostro cinema indipendente di genere. Chi scrive queste righe l'aveva conosciuta durante un'intervista per la presentazione di uno dei loro film e ci ero rimasta in contatto, perché Rossella era una donna intelligente, allegra, dolce e appassionata del suo lavoro, La notizia della sua morte mi ha lasciato incredula: come molti, ho poi scoperto, non sapevo che fosse ammalata perché ognuno vive la sua malattia a seconda della sua personalità e lei non aveva mai lasciato trasparire niente. Su Facebook ha scritto fino alla settimana scorsa, pubblicando un bellissimo ricordo della madre in occasione del suo compleanno e una foto di Lucio Corsi con Topo Gigio da Sanremo. Ci aveva colpito molto l'allegria di un suo post in cui raccontava di aver ricevuto col marito un regalo “alimentare”, un pacco dono pieno di leccornie come ringraziamento per essere stati ospiti di un programma radiofonico in Spagna, uno dei tanti paesi in cui erano molto popolari. La sua gioia bambina per questo pacco pieno di dolci era bella e contagiosa, come lo era parlare con lei, sempre positiva. Lei e Fragasso erano genitori di una figlia molto amata, di cui mi aveva a volte parlato con orgoglio. A lei, al marito e a tutti quelli che hanno voluto bene a questa donna creativa e solare vanno le mie più sentite e davvero affrante condoglianze. Qua sotto un breve riassunto della carriera di Rossella, una donna sempre sorridente e positiva, la cui personalità ci è stata brutalmente tolta, in questi mesi già così pieni di lutti.

La carriera di Rossella Drudi

Creativa e innamorata del cinema e delle storie dell'orrore fin da piccola, Rossella sotto lo pseudonimo di Ghibli riesce a farsi pubblicare, con l'aiuto di un amico, dei fumetti horror. Ancora giovanissima entra nel mondo del cinema, lavorando dapprima nel doppiaggio come dialoghista e adattatrice, poi come aiuto regista e, soprattutto, come sceneggiatrice, scrivendo copioni spesso non firmati per film di genere, diretti da registi come Bruno Mattei, Joe D'Amato e Lucio Fulci (Zombie 3). In quel periodo si firma con lo pseudonimo di Sarah Asproon, prima di mettere il suo nome sulla sceneggiatura di After Death, diretto dal marito. E' autrice di tutti i film di Fragasso, alcuni dei quali, come Teste Rasate e Palermo Milano - Sola andata, riscuotono anche un successo commerciale, fino all'ultimo, del 2019, Karate Man. Insieme avevano dato origine a un sodalizio creativo e coerente, fuori dalle grandi distribuzioni, fieramente devoti a un cinema indipendente a basso budget, che li aveva resi popolari anche all'estero. La Severin Films, che aveva pubblicato i loro film in America, ha rilasciato la seguente dichiarazione ufficiale su Facebook, pubblicata sul sito specializzato Bloody Disgusting:

Essere una donna creativa dietro la macchina da presa nel cinema di genere italiano degli anni Settanta e Ottanta non era molto comune e spesso lei non veniva accreditata su richiesta dei produttori, ma deve essere stata una tra le scrittrici più prolifiche in quel campo. La relazione creativa e personale tra Rossella e Claudio è una delle grandi storie d'amore del cinema italiano, durata quasi mezzo secolo. Sicuramente sono più conosciuti per Troll 2 e la loro a volte poco lusinghiera rappresentazione in Best Worst Movie. Sono stati così umili quando gli ho chiesto una reazione a questo documentario, che il loro commento principale in materia fu che erano molto felici di vedere i protagonisti di quel film venire finalmente riconosciuti per il duro lavoro che avevano fatto per un piccolo compenso. Mandiamo il nostro affetto a Claudio n questo momento e ringraziamo Rossella per tutto il suo meraviglioso lavoro, che i fan e gli appassionati del cinema di exploitation più selvaggio continueranno ad apprezzare sempre di più.

Quanto alla storia d'amore, ricordo quanto fu felice Rossella della dichiarazione che Claudio Fragasso le fece al nostro microfono durante l'intervista per Karate Man, con le parole che riassumono la loro filosofia della vita e del cinema, che qua riportiamo:

Siamo ancora innamorati nonostante più di 40 anni di matrimonio e 6 o 7 di fidanzamento. La nostra passione per il cinema nasce da quando ci siamo fidanzati. Quando ci siamo sposati, ai parenti invece di chiedere regali abbiamo chiesto soldi per finire un film in super 8. Poi per mia esperienza mi ritengo un regista che può e deve fare di tutto, ho cominciato con gli horror, ho fatto film d'azione, ho passato cinque anni nelle Filippine a fare i finti Rambo, quattro anni in Spagna a fare i western, ho fatto un horror con Alice Cooper, e poi Germania, Francia, America... Tutto questo bagaglio, come per Claudio del Falco in ambito sportivo, è stata la mia palestra. Io e Rossella abbiamo provato a fare un tipo di cinema che fosse diverso. Tra le nostre amicizie c'era quella con Mario Monicelli, con cui abbiamo passato insieme una settimana in Corsica, dove mi disse che era affascinato dalla nostra figura perché facevamo un tipo di cinema che avrebbe voluto fare, gli sarebbe piaciuto passare tra i generi e non fossilizzarsi sulla commedia, cosa in Italia un po' difficile, visto che quando diventi un regista di commedie solo quelle ti fanno fare. Io ho provato pure quella, senza esserci molto riuscito, ma almeno ci ho provato. Io e Rossella ci chiediamo spesso: “ma noi viviamo per fare cinema o facciamo cinema per vivere?”. Io penso che queste due cose per noi siano unite.