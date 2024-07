Addio a Robert Towne, uno dei più grandi sceneggiatori della storia del cinema

News Cinema

E' morto all'età di 89 anni Robert Towne, sceneggiatore premio Oscar per Chinatown, candidato per Shampoo e L'ultima corvè, ma autore di altri capolavori. Aveva iniziato, come molti, alla Factory di Roger Corman.

Piano piano, uno dopo l'altro, se ne stanno andando tutti, i giganti del cinema americano che hanno segnato in modo indelebile il periodo fantastico della New Hollywood degli anni Sessanta/Settanta e la storia del cinema tout court. Dopo il produttore Robert Evans, i registi Peter Bogdanovich e William Friedkin, Roger Corman e il montatore Bud S. Smith, ci ha lasciato lunedì 1 luglio all'età di 89 anni anche uno degli sceneggiatori più celebri - se non il più celebre - di quell'era irripetibile, Robert Towne, che prima di arrivare a vincere l'Oscar per Chinatown, aveva iniziato proprio con Corman la sua carriera. Per lui, suo compagno in una classe di recitazione, non solo aveva scritto L'ultima donna sulla terra, ma ne era pure stato protagonista con lo pseudonimo di Edward Wain, oltre a scrivere La tomba di Ligeia e ad interpretare La creatura del mare fantasma. Towne è stato un personaggio ricco di meriti e umanamente molto complesso, non facile da raccontare. Mentre ci prepariamo a riassumere i punti salienti della sua carriera, consigliamo a tutti gli appassionati il libro di Sam Wasson sul making di Chinatown, "The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood", pubblicato anche in Italia col titolo "Il grande addio: Chinatown e gli ultimi anni di Hollywood" da Jimenez. Nel lungo saggio/racconto, oltre a parlare della genesi del film di Roman Polanski, dei contrasti tra lui e Towne, molto protettivo nei confronti di una storia su cui aveva investito anni di lavoro, sono riportate anche testimonianze sul lato oscuro dello scrittore, le malattie, l'alcolismo, l'ossessione per la scrittura, i blocchi, lo sfacelo del primo matrimonio e la costante presenza nell'ombra del suo collega, amico ed ex coinquilino dai tempi del college, Edward Taylor, il cui contributo all'opera di Towne, da molti ritenuto determinante, resterà per sua volontà per sempre segreto.

Robert Towne: non solo Chinatown

Robert Towne, il cui vero nome era Robert Bertram Schwartz, era nato a San Pedro, in California, da una famiglia benestante. Dopo aver iniziato a scrivere per la tv, per programmi come The Lloyd Bridges Show e serie famose, tra cui The Outer Limits e Organizzazione U.N.C.L.E. e l'esperienza con Corman al cinema, in qualità di script doctor, non sempre accreditato, lavora a Gangster Story di Arthur Penn, sul cui set incontra Warren Beatty, con cui collaborerà molte volte, e Faye Dunaway, la futura splendida protagonista di Chinatown. Scrive anche Viva! Viva Villa!, Yellow 33, diretto dal suo altro sodale, Jack Nicholson, e, sempre non accreditato, I compari, I nuovi centurioni e L'ultima corvé di Hal Ashby, per cui ottiene la prima nomination all'Oscar. Decide poi di scrivere un film che racconti la Los Angeles degli anni Trenta, ma non trova il tema centrale finché non si imbatte, nelle sue ricerche, in un libro di Carey McWilliams, "Southern Californian Country: Island on the Land", dove c'è un capitolo intitolato "Water, Water, Water". Questo gli dà l'idea alla base del suo noir chandleriano, come racconta:

Pensai: perché non fare un film su un crimine che è sotto gli occhi di tutti? Invece di un falco tempestato di gioielli, farlo su qualcosa diffuso come i rubinetti dell'acqua e incentrarci una cospirazione. E dopo aver letto quello che facevano, gettare l'acqua e affamare i coltivatori perché lasciassero le loro terre, mi resi conto che le possibilità visive e drammaturgiche erano enormi. Quello fu il vero inizio della storia.

Alla storia della speculazione su un bene di prima necessità, in cui si trova invischiato l'investigatore privato Jack Gittes interpretato da Jack Nicholson, Towne aggiunse quella di un padre padrone (John Huston) dedito all'incesto, ma fu di Polanski il merito di uno dei finali più belli della storia del cinema. Chinatown, candidato a 11 Oscar, vinse solo quello per la sceneggiatura di Robert Towne (con l'apporto discreto di Taylor), ma è diventato un classico e uno dei film più celebri di sempre. Towne si cimentò anche con un sequel 16 anni dopo il film, nel 1990. Da noi The Two Jakes uscì col titolo Il grande inganno e fu lo stesso Nicholson a dirigersi ma i risultati furono molto inferiori alle aspettative. La terza candidatura all'Oscar per Towne arrivò per Shampoo, con Warren Beatty. Ma la lista di film che lo sceneggiatore ha scritto, o aggiustato, non sempre accreditato, prima che la sua vena si inaridisse, è impressionante: Yakuza, Missouri, L'orca assassina, Il paradiso può attendere, I duri non ballano, Frantic, Tequila Connection, Giorni di tuono, Il socio, Mission: Impossible, Mission: Impossible II, per citare solo i più noti. Uno dei suoi contributi più importanti lo dette al Padrino di Francis Ford Coppola, quando il regista, non convinto del dialogo intimo tra il vecchio Don Corleone di Brando e il Michael di Al Pacino lo fece volare a New York, dove in una notte Towne risolse il problema creando uno dei momenti più belli del film. Per questo Coppola, quando salì sul palco a ricevere l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, lo ringraziò pubblicamente, anche se il suo nome non compariva nei titoli. Con tutte le sue umane contraddizioni, Robert Towne è stato uno degli sceneggiatori più importanti della storia del cinema.