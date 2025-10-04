Addio a Remo Girone: il film che ne rivelò il talento è Il Gabbiano di Marco Bellocchio, disponibile su RaiPlay

News Cinema

Si è spento all'età di 76 anni Remo Girone, uno dei grandi interpreti del cinema e della televisione italiana.

Ci ha lasciato Remo Girone, una persona tanto deliziosa da incontrare quanto temuta nei ruoli da antagonista che ha interpretato per il piccolo e il grande schermo. L'attore si è spento all'età di 76 anni a Montecarlo, dove viveva insieme alla moglie Victoria Zinny. Come ricordano tutti, è stato lo spietato boss mafioso Tano Cariddi nella serie televisiva (o "sceneggiato", come si diceva) La Piovra dal 1987 al 1995 e poi nell'ultima stagione nel 2001. Per i ruoli da cattivo che interpretava, tra i quali anche l'Osvaldo Caligaris della serie TV Furore del 2010 o l'esponente della malavita Enzo Arisio nel recente The Equalizer 3, raccontava di prendere ispirazione da grandi personaggi letterari, come il Raskol’nikov di "Delitto e castigo", portando nei suoi ruoli una profondità psicologica che li rendeva più complessi di semplici stereotipi.

Nato ad Asmara in Eritrea nel 1948, Remo Girone si formò all’Accademia Silvio d’Amico e debuttò al cinema nel 1974 in un ruolo secondario in L’anticristo di Alberto De Martino. Da allora ha lavorato in oltre cento produzioni, quasi equamente ripartite tra cinema e televisione. Carisma e versatilità non gli mancavano di certo. Ha recitato in italiano, inglese e francese passando da un genere all'altro. Tra i titoli internazionali ai quali ha partecipato, figurano Heaven di Tom Tykwer, La legge della notte di Ben Affleck, La duchessa di Langeais di Jacques Rivette e Le Mans '66 di James Mangold in cui interpretava Enzo Ferrari. Per riscoprire il lavoro che ne rivelò l'intensità e gli diede la fama, è sufficiente cercare Il Gabbiano sul servizio streaming gratuito di RaiPlay.

Remo Girone e il ruolo di Kostantin che lo lanciò

La scoperta del talento di Remo Girone bisogna la dobbiamo in parte a Marco Bellocchio. Il regista aveva 38 anni quando affidò all'attore, all'epoca neanche trentenne, il ruolo di Konstantin nella versione televisiva de Il Gabbiano. Figura centrale nel dramma ispirato al celebre testo di Anton Čechov, Konstantin è un aspirante drammaturgo preda di un conflitto tra le ambizioni artistiche e il rapporto difficile con la madre. Girone ritrae la tensione interiore del personaggio, la sua lotta tra amore idealizzato e solitudine emotiva. Questa interpretazione contribuì a dare credibilità al tono psicologico del film, arricchendo l’adattamento italiano con la sensibilità cercata da Bellocchio. Il Gabbiano, presentato fuori concorso al Festival di Cannes nel 1977, uscito al cinema lo stesso anno e in TV nel 1978, è disponibile in due puntate sulla piattaforma di RaiPlay.



