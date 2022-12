Addio a Mike Hodges, regista di Flash Gordon e Carter

News Cinema

Mike Hodges, regista britannico di film piuttosto conosciuti, è morto il 17 dicembre nel Dorset all'età di 90 anni. Alle giovani generazioni il suo nome non dirà niente ma è famosissimo per tutti gli altri che lo ricordano alla regia del cult pop degli anni Ottanta, Flash Gordon, ma anche de L'uomo terminale e Carter.

La vita e la carriera di Mike Hodges

Sono molti i film a cui Mike Hodges ha legato il suo nome, anche se il primo che salta in mente agli appassionati è appunto la mega produzione di Dino De Laurentiis Flash Gordon, con un cast internazionale, la title track della colonna sonora cantata dai Queen e abbondanza del kitsch tipico di questi film negli anni Ottanta, diventato negli anni un vero cult movie. La carriera del futuro regista era iniziata "sul campo", negli anni della tv dal vivo, quando era stato operatore al cosiddetto "Gobbo" e aveva avuto modo di osservare i meccanismi tecnici della messa in scena. Dopo gli inizi come sceneggiatore si era "laureato" alla regia con programmi tv come Sunday Break, World in Action e altri, dedicati al mondo dell'arte. Alla regia cinematografica aveva debuttato nel 1971 con uno dei suoi film migliori, il gangster movie Carter, con Michael Caine (rifatto nel 2000 con Sylvester Stallone). L'anno successivo dirige nuovamente l'attore, insieme a Mickey Rooney e Lionel Stander in Pulp (Colpiscono senza pietà), prima di firmare un altro progetto di prestigio, l'adattamento del profetico romanzo best seller di Michael Chrichton L'uomo terminale, con George Segal, film molto apprezzato da Terrence Malick, che scrisse al regista una lettera colma di elogi. Tra gli altri titoli firmati da questo eclettico e sottovalutato regista citiamo i più famosi: Una preghiera per morire, Arcobaleno nero, Il colpo: analisi di una rapina, I'll Sleep When I'm Dead, fino all'ultimo del 2004, Murder by Numbers. Mike Hodges aveva anche collaborato alla versione inglese di E la nave va... di Federico Fellini. Nel 2012 il festival di cinema fantastico Fantasporto gli aveva assegnato un premio alla carriera.